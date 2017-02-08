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Михаилу Рябову вручили членский билет Международной ассоциации писателей

novaja.lv 08.02.2017. 08:56   Печатать
Во вторник в Управлении общественной интеграции состоялась очередная встреча членов литературного объединения «Эгида» под руководством дипломированного филолога, поэта и журналиста, члена международной ассоциации поэтов и публицистов Ольги Бутане.   Собравшиеся тепло поздравили елгавского поэта Михаила Рябова с вручением ему членского билета Международной ассоциации писателей

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Как сообщил участник мероприятия Борис Дамбовский, членский билет М.Рябову вручил латвийский поэт, награжденный Золотой Есенинской медалью, действительный член Европейской академии литературы и искусств Петр Антропов.

 

Во время литературной встречи местные поэты и прозаики в теплой, душевной атмосфере читали и свои произведения, и классиков.

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Комментарии:

Грамматика 08.02.2017. 21:12:42
Настоящий Александр Сергеевич непременно бы поставил запятую в фразе "Что скажете, пииты?" Кстати, и "Не кощунствуйте, отрок". Обращение, однако!
А АкадЭмии - это да :) Но вряд ли это поможет. Поэты они или есть, или их нет, хоть ты будь членом (и даже -корреспондентом) всех академий, ну и прочих ассоциаций.... Главное званий напридумывать, а стишки - дело третье :)
Сергей Александрович 08.02.2017. 16:23:19
Сегодня исполняется 178 лет со дня гибели Пушкина.Не кощунствуйте отрок...
Александр Сергеевич 08.02.2017. 16:00:34
Думаю, что печальное состояние нашей поэзии от недостатка академий и ассоциаций.
Что скажете пииты?

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