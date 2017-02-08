Как сообщил участник мероприятия Борис Дамбовский, членский билет М.Рябову вручил латвийский поэт, награжденный Золотой Есенинской медалью, действительный член Европейской академии литературы и искусств Петр Антропов.
Во время литературной встречи местные поэты и прозаики в теплой, душевной атмосфере читали и свои произведения, и классиков.
Комментарии:
А АкадЭмии - это да :) Но вряд ли это поможет. Поэты они или есть, или их нет, хоть ты будь членом (и даже -корреспондентом) всех академий, ну и прочих ассоциаций.... Главное званий напридумывать, а стишки - дело третье :)
Что скажете пииты?
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