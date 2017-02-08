Михаилу Рябову вручили членский билет Международной ассоциации писателей

Во вторник в Управлении общественной интеграции состоялась очередная встреча членов литературного объединения «Эгида» под руководством дипломированного филолога, поэта и журналиста, члена международной ассоциации поэтов и публицистов Ольги Бутане. Собравшиеся тепло поздравили елгавского поэта Михаила Рябова с вручением ему членского билета Международной ассоциации писателей