Клятву на верность латвии дали Кристина Артемьева, Ирина Байкова, Тамара Бокач, Ирина Дворянникова, Сергей Дворянников, Евгений Горянин, Виталий Кикинев, Светлана Нафранович, Артур Орел, Гульнара Попова, Денис Прохоров, Лариса Пучинска, Виталий Стратила, Руслан Тихонов, Ниоле Урнежуте, Надежда Кононова и Елена Пипиня.
Претендентов на гражданство поздравили заместитель председателя Елгавской городской думы Рита Вецтиране и руководитель Елгавского отделения Управления по делам гражданства и миграции Инесе Пучета.
Комментарии:
Добавить комментарий