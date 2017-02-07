По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, посещаемость школ на прошлой неделе в Елгаве немного снизилась и составила 84,4% (-4,1 % по сравнению с предыдущей неделей), а детских садов - чуть чуть увеличилась -59, 8% ( +2,6%).



В Елгавской больнице по-прежнему остается в силе карантин. Близкие могут оставлять для пациентов передачи в гардеробе ежедневно с 11 до 13 часов и с 16 до 18 часов.



С начала сезона в связи с инфекцией гриппа в Латвии были госпитализированы 807 пациентов: 702 с гриппом и 105 с вызванной гриппом пневмонией. На прошлой неделе от осложнений, вызванных гриппом, скончались еще 6 человек ( с начала сезона уже 14). Средний возраст умерших - 81 год.