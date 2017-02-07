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Грипп продолжает атаковать

Марианна Вагале 07.02.2017. 18:59   Печатать
На прошлой неделе интенсивность распространения гриппа в Латвии увеличилась на 18,1%. В Елгаве уровень заболеваемости гриппом тоже подрос и составил 673,6 случаев на 100 000 жителей. Это второй самый высокий показатель после Валмиеры. Больше всего заболевших среди детей в возрасте от 5 до 14 лет.

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний, посещаемость школ на прошлой неделе в Елгаве немного снизилась и составила 84,4% (-4,1 % по сравнению с предыдущей неделей), а детских садов - чуть чуть увеличилась -59, 8% ( +2,6%).


В Елгавской больнице по-прежнему остается в силе карантин. Близкие могут оставлять для пациентов передачи в гардеробе ежедневно с 11 до 13 часов и с 16 до 18 часов.


С начала сезона в связи с инфекцией гриппа в Латвии были госпитализированы 807 пациентов: 702 с гриппом и 105 с вызванной гриппом пневмонией. На прошлой неделе от осложнений, вызванных гриппом, скончались еще 6 человек ( с начала сезона уже 14). Средний возраст умерших - 81 год.

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