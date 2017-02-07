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По новым правилам потребление газа будут измерять в ватт-часах

Латвийское радио 4 07.02.2017. 15:28   Печатать
Правительство сегодня утвердило правила торговли и использования природного газа. Нормативный акт устанавливает принципы действия рынка природного газа с 3 апреля этого года, когда произойдет либерализация этого рынка, сообщает Латвийское радио 4.

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Весной помимо компании Latvijas gāze природный газ латвийским потребителям смогут предлагать и другие торговцы. Что изменится для жителей с наступлением 3 апреля, рассказал ЛР4 заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам энергетики Янис Патмалниекс: «Если жители не хотят менять нынешнего продавца (газа), если их не интересуют предложения других продавцов - то им ничего не надо делать. Для них изменится только то, что параллельно нынешнему способу учет газа будет вестись в ватт-часах. Это они увидят в своих счетах. Если жители не захотят выходить на свободный рынок газа и оценить предложения других продавцов, то ничего делать не нужно.

 

Для юридических лиц дела обстоят иначе. Юридические лица потребляют более 90% всего объема потребления природного газа в Латвии. Рынок большой. Правила [Кабинета министров] устанавливают переходный период до июля этого года - когда нужно выбрать другого продавца или уже должен быть в силе контракт с другим продавцом.

То есть юридическим лицам после 3 апреля надо будет перезаключить договоры с продавцом, которым, скорее всего, будет Latvijas gāze, или надо будет выбрать предложение другого продавца».

 

Как уже сообщал Rus.lsm.lv, у Комиссии по регулированию общественных услуг имеются опасения, что из-за ряда правовых моментов в отношениях клиентов с теперешним монополистом Latvijas gāze на латвийский рынок могут и не захотеть прийти другие продавцы голубого топлива.

 

Кроме того, в связи с учреждением предприятия - оператора газораспределительных сетей Conexus Baltic Grid компания Latvijas gāze подала в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) новый проект тарифов на услуги системы распределения природного газа. Проект предусматривает, что для конечного потребителя стоимость природного газа повысится на 4%.

 

Главная причина повышения - сокращение объемов распределяемого газа на 46% по отношению к предыдущему периоду расчета тарифов. Сокращение объемов продажи газа не позволяет собрать достаточно средств на поддержание распределительной инфраструктуры в должном состоянии - так аргументирует новые тарифные ставки предприятие.

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