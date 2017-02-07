Если правильных ответов будет больше, то обладателей билетов, традиционно, определит жребий.

Ответы на вопросы конкурса присылайте на э-почту: marianna.vagale@novaja.lv до 8 февраля 15.00 с пометкой «Карнавал». Просьба указать имя, фамилию, а также контактный номер телефона. Анонимные ответы рассматриваться не будут.

Вопросы конкурса

1. Сколько весит ледовый блок размером 100 см х 50 см х 25 см для изготовления индивидуальной скульптуры?1

a) 100 кг

б) 120 кг

в) 200 кг



2. Представители какого государства, помимо Латвии, будут участвовать в концертной программе предстоящего фестиваля ледовых скульптур?

a) Польша

б) Литва

в) Россия



3. Назовите тему прошлогоднего фестиваля ледовых скульптур на острове Паста?

a) "Чудеса света»

б) "Алиса в стране чудес»

в) "Ледовые чудеса»

4. Какое представление покажут детям во время фестиваля?

а) Золушка

б) Белоснежка и семь гномов

в) Бременские музыканты