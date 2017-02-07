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Участвуйте в конкурсе и выигрывайте билеты на фестиваль ледовых скульптур!

Редакция novaja.lv 07.02.2017. 14:54   Печатать
Предлагаем читателям портала novaja.lv принять участие в конкурсе и выиграть пригласительные билеты на фестиваль ледовых скульптур «Карнавал», который будет проходить в Елгаве, на острове Паста, с 10 по 12 февраля. Три автора правильных ответов получат пригласительные билеты на две персоны.

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Если правильных ответов будет больше, то обладателей билетов, традиционно, определит жребий. 
Ответы на вопросы конкурса присылайте на э-почту: marianna.vagale@novaja.lv до 8 февраля 15.00 с пометкой «Карнавал». Просьба указать имя, фамилию, а также контактный номер телефона. Анонимные ответы рассматриваться не будут.

 

Вопросы конкурса
1. Сколько весит ледовый блок размером 100 см х 50 см х 25 см для изготовления индивидуальной скульптуры?1
a) 100 кг
б) 120 кг
в) 200 кг
 
2. Представители какого государства, помимо Латвии, будут участвовать в концертной программе предстоящего фестиваля ледовых скульптур?
a) Польша
б) Литва
в) Россия
 
3. Назовите тему прошлогоднего фестиваля ледовых скульптур на острове Паста?
a) "Чудеса света»
б) "Алиса в стране чудес»
в) "Ледовые чудеса»

 

4. Какое представление покажут детям во время фестиваля?
а) Золушка
б) Белоснежка и семь гномов
в) Бременские музыканты

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