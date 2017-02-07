Всем хозяйствам, даже тем, в которых содержатся всего несколько домашних птиц, следует считаться с проведением внеочередных проверок Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС).

Как сообщила агентству LETA представитель ПВС Илзе Мейстере, в этом году птицеводам придется усилить меры биобезопасности птицеферм независимо от поголовья домашних птиц.



Министерство земледелия уже разрабатывает поправки к правилам о мерах биобезопасности в местах содержания животных, предусматривающие запрет на содержание домашних птиц вне помещений в период миграции перелетных птиц, который продлится предположительно с 1 марта до 1 июня.

Вирус птичьего гриппа H5N8 констатирован у диких птиц в Польше, Хорватии, Германии, Австрии, Дании, Нидерландах, Швеции, Финляндии, Румынии, Франции, Швейцарии.



Риск заражения людей вирусом H5N8 невелик, но все же не исключается возможность, что вирус может мутировать.