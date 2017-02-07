Нетрезвый водитель на Audi врезался в забор и стену дома
В воскресенье вечером, в 19.10 в Елгаве на ул.Ганибу совершил ДТП нетрезвый водитель 1978 года рождения. Находясь за рулем Audi A4 Avant, он не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в металлический забор и стену дома. Проверка показала у водителя 0, 92 промилле алкоголя.
Еще один пьяный водитель был остановлен сотрудниками полиции в понедельник вечером в поселке Озолниеки на ул.Ригас. Мужчина 1980 года рождения управлял автомобилем Citroen Xsara. Проверка на алкометре показала 2,57 промилле.
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