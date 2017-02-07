Нетрезвый водитель на Audi врезался в забор и стену дома

В воскресенье вечером, в 19.10 в Елгаве на ул.Ганибу совершил ДТП нетрезвый водитель 1978 года рождения. Находясь за рулем Audi A4 Avant, он не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в металлический забор и стену дома. Проверка показала у водителя 0, 92 промилле алкоголя.