 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Нетрезвый водитель на Audi врезался в забор и стену дома

novaja.lv 07.02.2017. 10:45   Печатать
В воскресенье вечером, в 19.10 в Елгаве на ул.Ганибу совершил ДТП нетрезвый водитель 1978 года рождения. Находясь за рулем Audi A4 Avant, он не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в металлический забор и стену дома. Проверка показала у водителя 0, 92 промилле алкоголя.
Еще один пьяный водитель был остановлен сотрудниками полиции в понедельник вечером в поселке Озолниеки на ул.Ригас. Мужчина 1980 года рождения управлял автомобилем Citroen Xsara. Проверка на алкометре показала 2,57 промилле.
Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Февраль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Февраль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā