После участия в конкурсах ледовых и снежных скульптур в Харбине (Китай) елгавские художники Карлис Иле и Майя Пунцуле отправились в Канаду, чтобы показать свое мастерство на двух конкурсах ледовых скульптур. В городе Лейк-Луисе прошел международный ледовый фестиваль Ice Magic, в котором свои таланты демонстрировали 10 лучших команд мира. Елгавская команда скульпторов создала работу «Память о Севере», изобразив одного из крупнейших млекопитающих, некогда населявших северные земли, в том числе и Канаду. Из 15 ледовых блоков художники сделали скульптуру мамонта высотой 3,5 метров и длиной 4 метра с полой серединой в виде пещеры.



В свою очередь, в канадском городе Эдмонтоне на ледовом фестивале Ice on whyte елгавская команда создала скульптуру «Летний ветер» - в летнем облике женщины, тянущейся к стилизованному потоку звезд, цветов и бабочек. На обоих фестивалях елгавские художники получили бронзу, подтвердив тем самым, что скульпторы Латвии по-прежнему находятся в сильнейшей мировой тройке



В данный момент команда елгавчан, включая и Айнара Зингника, участвует в фестивале снежных скульптур в японском городе Саппоро.



Уже с понедельника художники из 8 стран трудятся на острове Паста в Елгаве, где 10-12 февраля пройдет уже 19-й международный фестиваль ледовых скульптур. С сегодняшнего дня они приступают к работе над командными скульптурами.