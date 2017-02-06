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Елгавские атлеты вернулись с наградами из Бауски

novaja.lv 06.02.2017. 20:04   Печатать
В Бауске 4 февраля прошел чемпионат края по классическомужиму штанги лежа, на котором свою силу продемонстрировали 107 атлетов (16 команд) из разных краев Латвии. Елгаву на состязаниях представляли спортсмены из клуба Apolons и Елгавского техникума

В конкуренции женщин в весовой категории до 72 кг второе место завоевала Сандра Петрокайте из клуба Apolons, а представитель этого же клуба Олаф Крастиньш в весовой категории до 74 кг стал победителем состязаний в конкуренции юниоров. В свою очередь, представитель команды Елгавского техникума Дайрис Малдзус в конкуренции юниоров в весовой категории до 83 кг занял второе место.


В группе сениоров в весовой категории до 83 кг серебряным призером стал «аполлонец» Иван Раукенас, а его одноклубник Янис Лапелс в весовой категории до 93 кг занял 4-е место.


По данным Латвийской федерации пауэрлифтинга, в конкуренции 16 команд 1-е место заняла команда Rembate, у елгавского клуба Apolons -9-е место, а команда Елгавского техникума с одним призовым местом Д.Малдзуса осталась на 16-м.

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