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Пойманный за рулем во хмелю депутат Елгавской краевой думы покинул ряды партии

LETA/novaja.lv 06.02.2017. 16:38   Печатать
Депутат Елгавской краевой думы Айгар Струпулис, которого поймали на управлении автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покинул ряды национального объединения «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK

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На заседании правления партии сегодня принято и утверждено заявление А.Струпулиса о выходе из партийных рядов, сообщило агентство LETA. «Правление единогласно поддержало это заявление, ибо поступок Струпулиса - управление автомобилем,находясь в состоянии алкогольного опьянения - несовместим с партийными принципами», - отметил сопредседатель Национального объединения Гайдис Берзиньш.


Правление VL-TB/LNNK также призвало А. Струпулиса сложить депутатский мандат в Елгавской краевой думе.
Ранее А.Струпулис говорил агентству LETA , что признает и сожалеет о содеянном, а также не намерен обжаловать вынесенное наказание. Напомним, что 3 февраля Елгавский суд применил к Струпулису наказание в виде пяти суток административного ареста, штрафа в размере 850 евро и лишения водительских прав сроком на два года.


Поначалу депутат пояснял полторы промилле, показанные алкометром, употреблением медикаментов после удаления зуба, но позднее все же признался, что в рабочее время за обедом пил пиво.


А.Струпулис также работает главным специалистом по администрированию налога на недвижимость в Елгавской городской думе.

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Комментарии:

инкогнито 06.02.2017. 22:28:44
да у нас хуже чем при горбачёве... попал в вытрезвитель разок ... теперь я алкаш!!! состою на учёте у нарколога
06.02.2017. 19:18:51
Разве может пить член "Visu Latvijai", когда они в этом всегда обвиняют только русских.
06.02.2017. 19:09:50
а зачем с партии выкидывать, разве пьющий человек не может быть патриотом своей страны?
Придурок 06.02.2017. 17:48:43
Может быть и Равинь уволит Струпулиса с "работы" в финотделе Елгавской городской Думы? Пожалуста проинформируйте! Есть подозрение, что он там только получал зарплату!

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