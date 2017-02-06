На заседании правления партии сегодня принято и утверждено заявление А.Струпулиса о выходе из партийных рядов, сообщило агентство LETA. «Правление единогласно поддержало это заявление, ибо поступок Струпулиса - управление автомобилем,находясь в состоянии алкогольного опьянения - несовместим с партийными принципами», - отметил сопредседатель Национального объединения Гайдис Берзиньш.



Правление VL-TB/LNNK также призвало А. Струпулиса сложить депутатский мандат в Елгавской краевой думе.

Ранее А.Струпулис говорил агентству LETA , что признает и сожалеет о содеянном, а также не намерен обжаловать вынесенное наказание. Напомним, что 3 февраля Елгавский суд применил к Струпулису наказание в виде пяти суток административного ареста, штрафа в размере 850 евро и лишения водительских прав сроком на два года.



Поначалу депутат пояснял полторы промилле, показанные алкометром, употреблением медикаментов после удаления зуба, но позднее все же признался, что в рабочее время за обедом пил пиво.



А.Струпулис также работает главным специалистом по администрированию налога на недвижимость в Елгавской городской думе.