Цель конкурса - повышение интереса молодежи, занимающихся в кружках и центрах электроники, к овладению физическими науками, специальными техническими знаниями и навыками.

Список ребят-участников от 5-й средней школы определился в последний день. Сроки проведения и школьного Дня проектов, и городской математической олимпиады плюс эпидемия гриппа и даже травмы на тренировке по дзюдо - все обрушилось на эту пятницу 3 февраля. Но наши обе команды со своими паяльными принадлежностями все же оказались в Вентспилсе и начали свою трехчасовую работу.

Конкурс-практикум по электронике оказался непростым. Сначала - теоретическая часть: расчет резисторов электрической цепи со светодиодами. Ошибиться нельзя - по его результатам организаторами выдается комплект деталей с рассчитанными тобой параметрами. Потом нужно в соответствии с полученной электрической схемой спаять светодиодную микросхемную «Валентинку» - мигающее сердце. Каждый из двух членов команды собирает свою часть общей схемы и отлаживает ее. При этом готовое изделие заработает, если соединить обе эти части вместе.

Учителям было запрещено заходить за красную линию и общаться со своими воспитанниками. И мне оставалось только наблюдать за захватывающе-драматической работой электронщиков нашей младшей команды Ариэля из 4 класса и Ильи из 8-го. Видеть переходы их настроения: от внимательной деловитости из-за кажущейся простоты задачи - к полному разочарованию от невозможности заставить схему работать, и от преодоления себя, сосредоточенности на поиске неуловимой ошибки монтажа, ее определения и исправления - к победе не только в конкурсе, а и, главное, над самим собой.



Ребята нашей старшей группы - десятиклассник Владислав и одиннадцатиклассник Игорь, много времени потратив на расчеты, собрали свои схемы, но не успели их отладить.

Пока судьи оценивали готовые работы, ребята посетили экскурсионные объекты, которых в Вентспилсе множество: Вентспилская высшая школа, международный радиоастрономический центр, планетарий, маяки побережья, городская набережная-променад ...

Результаты 4 Вентспилского международного конкурса-практикума по электронике были объявлены на торжественном закрытии. Они должны порадовать не только команду 5 средней школы, но и всех елгавчан.



Электронщики младшей возрастной группы из 5 средней школы за 3 -е место получили подарки и по 2 грамоты - от организаторов соревнований и от Министерства образования. Ученики технического центра Юрмалы в этой группе заняли 2-е место, а Риги - 1-е.



В старшей возрастной группе победили елгавчане - мастера из гимназии Спидолы, 2-е место - за школьниками из Риги, 3-е - из Вентспилса. В командном зачете лучшими были ученики молодежных технических центров Риги (1 и 2 места) и литовской Клайпеды (3 место).

Надеюсь, мои фото позволят ребятам, родителям и учителям лучше представить и понять ход электронного конкурса-практикума.

Иосиф Спирт, педагог Елгавской 5 средней школы