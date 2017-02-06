 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Школьники из 5 средней и Спидолы – призеры международного конкурса-практикума по электронике

Иосиф Спирт 06.02.2017. 12:39   Печатать
Международный конкурс был организован Вентспилским Домом творчества в сотрудничестве с Национальным центром образования, Латвийской электронной ассоциацией LЕTERA и Вентспилской высшей школой. В конкурсе-практикуме зарегистрировались 23 команды школьников из латвийских и литовских школ, по две - младшая и старшая - из каждой школы. Елгава была представлена самой многочисленной делегацией - электронщиками из «Юнды», Елгавской средней школы ремесел, 5-й средней школы и гимназии Спидолы.

Смотреть фото (22)

Цель конкурса - повышение интереса молодежи, занимающихся в кружках и центрах электроники, к овладению физическими науками, специальными техническими знаниями и навыками.

 

Список ребят-участников от 5-й средней школы определился в последний день. Сроки проведения и школьного Дня проектов, и городской математической олимпиады плюс эпидемия гриппа и даже травмы на тренировке по дзюдо - все обрушилось на эту пятницу 3 февраля. Но наши обе команды со своими паяльными принадлежностями все же оказались в Вентспилсе и начали свою трехчасовую работу.

 

Конкурс-практикум по электронике оказался непростым. Сначала - теоретическая часть: расчет резисторов электрической цепи со светодиодами. Ошибиться нельзя - по его результатам организаторами выдается комплект деталей с рассчитанными тобой параметрами. Потом нужно в соответствии с полученной электрической схемой спаять светодиодную микросхемную «Валентинку» - мигающее сердце. Каждый из двух членов команды собирает свою часть общей схемы и отлаживает ее. При этом готовое изделие заработает, если соединить обе эти части вместе.

 

Учителям было запрещено заходить за красную линию и общаться со своими воспитанниками. И мне оставалось только наблюдать за захватывающе-драматической работой электронщиков нашей младшей команды Ариэля из 4 класса и Ильи из 8-го. Видеть переходы их настроения: от внимательной деловитости из-за кажущейся простоты задачи - к полному разочарованию от невозможности заставить схему работать, и от преодоления себя, сосредоточенности на поиске неуловимой ошибки монтажа, ее определения и исправления - к победе не только в конкурсе, а и, главное, над самим собой.


Ребята нашей старшей группы - десятиклассник Владислав и одиннадцатиклассник Игорь, много времени потратив на расчеты, собрали свои схемы, но не успели их отладить.

 

Пока судьи оценивали готовые работы, ребята посетили экскурсионные объекты, которых в Вентспилсе множество: Вентспилская высшая школа, международный радиоастрономический центр, планетарий, маяки побережья, городская набережная-променад ...

 

Результаты 4 Вентспилского международного конкурса-практикума по электронике были объявлены на торжественном закрытии. Они должны порадовать не только команду 5 средней школы, но и всех елгавчан.


Электронщики младшей возрастной группы из 5 средней школы за 3 -е место получили подарки и по 2 грамоты - от организаторов соревнований и от Министерства образования. Ученики технического центра Юрмалы в этой группе заняли 2-е место, а Риги - 1-е.


В старшей возрастной группе победили елгавчане - мастера из гимназии Спидолы, 2-е место - за школьниками из Риги, 3-е - из Вентспилса. В командном зачете лучшими были ученики молодежных технических центров Риги (1 и 2 места) и литовской Клайпеды (3 место).

 

Надеюсь, мои фото позволят ребятам, родителям и учителям лучше представить и понять ход электронного конкурса-практикума.
Иосиф Спирт, педагог Елгавской 5 средней школы

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Февраль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Февраль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā