Сторонники закона о защите информаторов считают, что в мире большая часть дел о коррупции и мошенничестве была открыта благодаря именно информаторам. Однако права таких людей не защищены, поскольку они легко может быть уволены с того предприятия, на которое сообщают.

Многие опрошенные Dienas Bizness предприниматели были удивлены нормой о том, что в течение полугода надо будет создать на предприятии внутренний механизм информаторов.

Законопроект в целом поддерживается и министерствами, и актикоррупционными организациями. По замыслу законодателей, осведомитель должен сообщать о нарушениях, замеченных им на своем месте работы. Например, если работник узнает, что на его предприятии уходят от налогов, или же "химичат" с кассовыми аппаратами, или же заменяют материалы на более дешевые (например, в строительстве), то он должен не скрываясь сообщить об этих фактах. Однако предприятие, на которое было сообщено, не должно устраивать акты возмездия для такого работника.

"Бьющий тревогу" может вначале обратиться к своему работодателю с тем, чтобы проблему можно было устранить внутри самой организации или фирмы. А если этого не происходит, то обратиться в правоохранительные органы.