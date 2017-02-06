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Газета: новый закон заставит латвийские компании завести "стукачей"

Delfi 06.02.2017. 12:09   Печатать
На предприятиях, где трудятся свыше 50 работников, нужно будет создавать внутренний механизм информаторов, - это предусматривает законопроект о защите информаторов (дословно Trauksmes cēlēju aizsardzības likumprojekts - законопроект о защите "бьющих тревогу", - прим.). Однако если появятся какие-то неблагоприятные обстоятельства, то осведомителей могут наказать штрафом в 2000 евро. Об этом пишет портал rus.db.lv со ссылкой на газету Dienas Bizness.

Сторонники закона о защите информаторов считают, что в мире большая часть дел о коррупции и мошенничестве была открыта благодаря именно информаторам. Однако права таких людей не защищены, поскольку они легко может быть уволены с того предприятия, на которое сообщают.

 

Многие опрошенные Dienas Bizness предприниматели были удивлены нормой о том, что в течение полугода надо будет создать на предприятии внутренний механизм информаторов.

 

Законопроект в целом поддерживается и министерствами, и актикоррупционными организациями. По замыслу законодателей, осведомитель должен сообщать о нарушениях, замеченных им на своем месте работы. Например, если работник узнает, что на его предприятии уходят от налогов, или же "химичат" с кассовыми аппаратами, или же заменяют материалы на более дешевые (например, в строительстве), то он должен не скрываясь сообщить об этих фактах. Однако предприятие, на которое было сообщено, не должно устраивать акты возмездия для такого работника.

 

"Бьющий тревогу" может вначале обратиться к своему работодателю с тем, чтобы проблему можно было устранить внутри самой организации или фирмы. А если этого не происходит, то обратиться в правоохранительные органы.

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Серж 06.02.2017. 22:55:09
По замыслу законодателей, осведомитель должен сообщать о нарушениях, замеченных им на своем месте работы ============ Придурки .., осведомителя ..уволят..и хер его кто больше на работу возьмёт... Я например получаю вполне достойную зарплату. .но в конверте. . и мне плевать откуда мой работодатель взял деньги.. Чесно платить налоги что бы кормить дармоедов чиновников.. кому это нужно? . .Что мы имеем за свои налоги ?НИЧЕГО!!! За всё абсолютно ..образование..медицину ..плати сам. . Да что говорить .. все и так всё знают..
Поросенкин. 06.02.2017. 22:37:43
Не понятна сама мысль закона - кому стучать !? Глава с родственниками и друзьями не первый десяток лет грабят город,пилят бюджет и что? И называют это - город для роста!
Кому куда стучать!? Равиньшу на Равиньша!?
Бред какой то..
Придурок 06.02.2017. 20:53:45
Стукачей и подлиз в Латвии всегда хватало.
*** 06.02.2017. 20:33:13
Да уж Зиварта конешно отличилась. Интересно как бы она себя вела если бы в то время уже были "стукачи" в поликлинике. Все было бы как ей надо.
06.02.2017. 15:17:01
Откуда возьмется у тебя достойная зарплата если тебе самому "до лампочек", что делается на твоем месте работы - воровство. А тебе остается только в лучшем случае на минималку. В поликлинике какие махинации проводила заведующая вместе с бухгалтерией. Выявил Госконтроль и без стукачей. Ну, и что? Махинаторы до сих пор не осуждены.
тук-тук 06.02.2017. 15:01:46
уходят от налогов или ,,химичат,, с кассовыми аппаратами-мне ,,до лампочки,если зарплату будут платить достойную.Ну а если платят только ,, минималку,, то могу и ,,настучать,,про их делишки.Чего-чего,а уж таких темных делишек всегда найдется на любом предприятии,только копнуть.
о 06.02.2017. 13:36:35
Прийдется и с бьющим тревогу делиться
Дятел 06.02.2017. 12:27:03
Идиотизм какой-то. Покажите хоть одно предприятие, где разные махинации -схемы(бухгалтерские или с материалами) совершаются без ведома и участия руководства!!! То, что голодный продавец с витрины ломтик колбасы отрежет и слопает, не в счет.

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