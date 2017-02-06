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На кубке Дэвиса сборная Латвии проиграла норвежцам

novaja.lv 06.02.2017. 11:43   Печатать
Сборная Латвии по теннису завершила в Земгальском олимпийском центре игры второй группы европейско-африканской зоны против Норвегии, проиграв со счетом 0:4.
                    

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В первый день розыгрыша оба лидера латвийской сборной, Мартиньш Поджус и Микелис Либиетис потерпели поражение в индивидуальных встречах с норвежцами.
 
4 февраля латвийский дуэт в жесткой борьбе проиграл обоим лидерам команды Норвегии, а 5 февраля поражение потерпел 18-летний Роберт Меднис, не сумевший разыграть матч-бол и уступивший 16-летнему Симену Сундем Братхольму.
 
Турнир в Елгаве был организован очень хорошо, что подтвердили генеральный секретарь Латвийского теннисного союза Карлис Лейниекс и главный судья соревнований Фил Эванс. В общей сложности игру посетили 300 зрителей.


К.Лейниекс, комментируя проигрыш команды, отметил, что латвийскую сборную очень серьезно подкосил вирус и трое теннисистов из четверых играли с повышенной температурой, а одного из них даже пришлось госпитализировать.


 Чтобы сохранить место во 2-й группе европейско-африканской зоны кубка Дэвиса, латвийским теннисистам в начале апреля нужно будет победить команду, проигравшую в дуэли Дания - Марокко.

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Комментарии:

СклифосовскЫй 06.02.2017. 14:53:24
Какое счастье!
Пусть идут нам в Максиму работать, пора бы уже экономику поднимать, а не шары катать!

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