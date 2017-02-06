В первый день розыгрыша оба лидера латвийской сборной, Мартиньш Поджус и Микелис Либиетис потерпели поражение в индивидуальных встречах с норвежцами.



4 февраля латвийский дуэт в жесткой борьбе проиграл обоим лидерам команды Норвегии, а 5 февраля поражение потерпел 18-летний Роберт Меднис, не сумевший разыграть матч-бол и уступивший 16-летнему Симену Сундем Братхольму.



Турнир в Елгаве был организован очень хорошо, что подтвердили генеральный секретарь Латвийского теннисного союза Карлис Лейниекс и главный судья соревнований Фил Эванс. В общей сложности игру посетили 300 зрителей.



К.Лейниекс, комментируя проигрыш команды, отметил, что латвийскую сборную очень серьезно подкосил вирус и трое теннисистов из четверых играли с повышенной температурой, а одного из них даже пришлось госпитализировать.



Чтобы сохранить место во 2-й группе европейско-африканской зоны кубка Дэвиса, латвийским теннисистам в начале апреля нужно будет победить команду, проигравшую в дуэли Дания - Марокко.