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За услуги самоуправления можно рассчитаться и банковской карточкой

novaja.lv 06.02.2017. 11:11   Печатать
За некоторые услуги Елгавского городского самоуправления клиенты могут рассчитаться банковской карточкой в Центре обслуживания клиентов по ул.Лиела,11

"В центре обслуживания клиентов установлен POS -терминал, где жители за услуги самоуправления могут расплатиться всеми видами платежных банковских карт за исключением American Express. Комиссионная плата за эту услугу взиматься не будет», - информирует пресс-служба Елгавского городского самоуправления.


Клиентов обслуживает работник, который, аналогично, как и в магазине, вводит указанную в счете сумму, а клиенту для оплаты нужно будет ввести PIN -код карты.
 
В центре обслуживания клиентов банковской картой можно рассчитаться за услугу декларации места жительства, платные услуги думской администрации, а также заплатить налог на имеющуюся в Елгаве недвижимость и большую часть пошлин самоуправления. В настоящее время в центре обслуживания клиентов нельзя оплатить счета за аренду.


Надо добавить, что и впредь на 1 этаже здания думы клиентам будет доступен пункт свободного доступа к Интернету, где жители для оплаты счетов смогут использовать интернет-банк.

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