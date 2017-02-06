"В центре обслуживания клиентов установлен POS -терминал, где жители за услуги самоуправления могут расплатиться всеми видами платежных банковских карт за исключением American Express. Комиссионная плата за эту услугу взиматься не будет», - информирует пресс-служба Елгавского городского самоуправления.



Клиентов обслуживает работник, который, аналогично, как и в магазине, вводит указанную в счете сумму, а клиенту для оплаты нужно будет ввести PIN -код карты.



В центре обслуживания клиентов банковской картой можно рассчитаться за услугу декларации места жительства, платные услуги думской администрации, а также заплатить налог на имеющуюся в Елгаве недвижимость и большую часть пошлин самоуправления. В настоящее время в центре обслуживания клиентов нельзя оплатить счета за аренду.



Надо добавить, что и впредь на 1 этаже здания думы клиентам будет доступен пункт свободного доступа к Интернету, где жители для оплаты счетов смогут использовать интернет-банк.