 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

 Дзюдоисты Елгавской спортивной школы снова вернулись домой с медалями

novaja.lv 06.02.2017. 10:27   Печатать
В воскресенье в Риге проходил открытый чемпионат Латвии по дзюдо в возрастной группе U-21. Наши борцы в тяжелейшей конкуренции завоевали две серебряные и две бронзовые медали.

Смотреть фото (1)

"Проиграв только в финальной схватке чемпиону из Лиепаи, наш борец Ричард Морозов занял достойное второе место в весовой категории до 66 кг. В весовой категории до 60 кг Максим Елинский завоевал третье место, проиграв лишь чемпиону из Адажи в предварительной схватке. В весовой категории до 90 кг наш борец Ринат Шайхулов, после вынужденного продолжительного перерыва в тренировочном процессе завоевал третье место, проиграв, как и Максим, в предварительной встрече чемпиону - борцу из Рижского клуба Kyodai. Подводя итоги борьбы наших воспитанников, можно сделать вывод, что проведя по четыре схватки, ребята уступили  только сильнейшим - чемпионам в своих весовых категориях", - отметили тренеры призеров Ким Усачев и Гунтис Малейс.


В соревнованиях принимала участие и воспитанница тренера Марины Мазуре - Дарья Черникрва, которая боролась в весовой категории свыше 70 кг. К сожалению в этой категории были только две участницы, в результате чего они боролись между собой три раза. По итогам борьбы Дарья проиграла и заняла второе место. Также на чемпионате боролся и Александр Лапшин в весовой категории до 73 кг, ранее завоевавший третье место в возрасте(U-18). На этих соревнованиях он занял достойное пятое место, так как выступал в более старшей возрастной группе.

 

Тренерский состав благодарит борцов за достигнутые результаты и проявленную волю к победе.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Февраль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Февраль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā