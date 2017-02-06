"Проиграв только в финальной схватке чемпиону из Лиепаи, наш борец Ричард Морозов занял достойное второе место в весовой категории до 66 кг. В весовой категории до 60 кг Максим Елинский завоевал третье место, проиграв лишь чемпиону из Адажи в предварительной схватке. В весовой категории до 90 кг наш борец Ринат Шайхулов, после вынужденного продолжительного перерыва в тренировочном процессе завоевал третье место, проиграв, как и Максим, в предварительной встрече чемпиону - борцу из Рижского клуба Kyodai. Подводя итоги борьбы наших воспитанников, можно сделать вывод, что проведя по четыре схватки, ребята уступили только сильнейшим - чемпионам в своих весовых категориях", - отметили тренеры призеров Ким Усачев и Гунтис Малейс.



В соревнованиях принимала участие и воспитанница тренера Марины Мазуре - Дарья Черникрва, которая боролась в весовой категории свыше 70 кг. К сожалению в этой категории были только две участницы, в результате чего они боролись между собой три раза. По итогам борьбы Дарья проиграла и заняла второе место. Также на чемпионате боролся и Александр Лапшин в весовой категории до 73 кг, ранее завоевавший третье место в возрасте(U-18). На этих соревнованиях он занял достойное пятое место, так как выступал в более старшей возрастной группе.

Тренерский состав благодарит борцов за достигнутые результаты и проявленную волю к победе.