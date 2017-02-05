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До 10 февраля остров Паста будет закрыт

novaja.lv 05.02.2017. 19:11   Печатать
Учреждение Kultūra сообщает, что в связи с техническим обустройством территории остров Паста будет закрыт для посетителей до открытия Международного фестиваля ледовых скульптур 10 февраля. Скульптуры можно будет начинать осматривать в пятницу с 18.00. Уже сообщалось, что в понедельник художники будут трудиться над индивидуальными скульптурами, а с 7 по 10 февраля - над командными творениями.

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Ледовый «Карнавал» на острове Паста создадут 32 художника из 8 стран. Помимо осмотра конкурсных и фотоскульптур и культурной программы посетителям фестиваля будут предложены и другие развлечения. Из выпиленных на местных водоемах ледовых блоков планируется соорудить ледяной лабиринт для детей.

 

В этом году будет расширен и торговый сектор - с предложением вкусных продуктов от местных производителей и изделий ремесленников. Новинкой фестиваля станут различные инсталляции среды, в том числе кривые зеркала, в которых с юмором смогут полюбоваться на себя посетители, а также карнавальные маски.

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