Ледовый «Карнавал» на острове Паста создадут 32 художника из 8 стран. Помимо осмотра конкурсных и фотоскульптур и культурной программы посетителям фестиваля будут предложены и другие развлечения. Из выпиленных на местных водоемах ледовых блоков планируется соорудить ледяной лабиринт для детей.

В этом году будет расширен и торговый сектор - с предложением вкусных продуктов от местных производителей и изделий ремесленников. Новинкой фестиваля станут различные инсталляции среды, в том числе кривые зеркала, в которых с юмором смогут полюбоваться на себя посетители, а также карнавальные маски.