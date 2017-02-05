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Началось голосование за самых талантливых участников конкурса «Максималисты»

Янис Бесерис, руководитель по коммуникации ООО «Maxima Latvija» 05.02.2017. 16:12   Печатать
С 1 февраля стартовало интернет-голосование за заявки на мечты, желания и нужды талантов конкурса «Максималисты». В первый месяц в категориях «Индивид», «Семья» и «Коллектив» было получено 70 заявок, за которые можно голосовать на домашней странице www.maksimalisti.lv до 29 июня. Отметим, что именно народное голосование каждый месяц будет определять победителей, а также обладателей Grand Prix в каждой из категорий. Заявки на участие при этом продолжают приниматься.

Голосовать за своих фаворитов в каждой из категорий конкурса («Индивид», «Семья», «Коллектив») разрешается раз в день. Отдать голос можно через аккаунты в социальных сетях: Facebook, Draugiem.lv или Twitter.

 

Каждый месяц с 1 февраля по 29 июня индивиды смогут получить поддержку в размере 500 евро, семьи - в размере 1 000 евро, а коллективы - 1 500 евро. В свою очередь, претендуя на Grand Prix, победители в каждой из категорий с наибольшим числом голосов получат соответственно 1 000, 2 000 и 3 000 евро. Общий призовой фонд конкурса составляет 22 000 евро.

 

На данный момент в категории «Индивид» принято 40 заявок, 30 из которых претендует на приз месяца, а 10 - на Grand Prix. В категории «Семьи» участвуют 11 семей, шесть из которых претендует на приз месяца, а пять - на Grand Prix. В свою очередь, в категории «Коллектив» подало заявки 19 объединений, 15 из которых претендует на приз месяца, а четыре - на Grand Prix. Заявки поступили из Лиепаи, Тукумса, Добеле, Риги, Бауски, Прейли, Огре, Кулдиги, Екабпилса, Цесис, Елгавы и других городов Латвии.

«Просто не бойтесь и попробуйте! Все начинают с одного и того же - ясного видения того, что хочешь достичь! Извлеките выгоду из этой платформы, чтобы воплотить давние мечты или задумки, которые позволят вам побыть с теми, с кем хочется, и насладиться счастливыми моментами», - рассказывает представитель жюри конкурса «Максималисты» Байба Сипениеце-Гаваре. Она также напомнила, что мечты и желания могут быть самыми разными: начиная от активного времяпрепровождения, развития общих хобби, вплоть до начала семейного бизнеса.

 

Продолжается принятие заявок на участие

Заявки на конкурс на домашней странице www.maksimalisti.lv можно подать до 15 мая 2017 года (приз месяца во всех категориях) и до 29 июня 2017 года (Grand Prix). На заключительном мероприятии конкурса талантов «Максималисты» 30 июня будут объявлены обладатели призов последнего месяца, Grand Prix и симпатий сотрудников «Maxima Latvija».

Конкурс «Максималисты» представляет собой инициативу поддержки предприятия ООО «Maxima Latvija», на сей раз запущенную 9 января 2017 года. Общий призовой фонд конкурса составляет 22 000 евро.

Расположить последовательности

Комментарии:

Hi! 05.02.2017. 19:18:43
Особенно в русскоязычном варианте этого "конкурса" понравился заголовочек в виде призыва: УЧАСТВОВАЙ!

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