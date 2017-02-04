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Депутат Струпулис наказан за вождение авто, находясь в состоянии опьянения

novaja.lv 04.02.2017. 17:56   Печатать
На этой неделе сотрудники полиции остановили в Елгаве автомобиль депутата Елгавской краевой думы Айгара Струпулиса («Visu Latvijai!/TB/LNNK»,) который управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В пятницу Елгавский суд применил к нему административный арест на пять суток, штраф в размере 850 евро и лишение водительских прав на 2 года

Указанный случай произошел 1 февраля около 17.30. А.Струпулиса, который управлял автомобилем Seat, сотрудники полиции остановили на ул.Райня возле банка Citadele, о чем поведал сам депутат. В полицейском протоколе указано, что в выдохе депутата констатировано 1,31 промилле алкоголя.


«Я не скрывал от полицейских, что за обедом выпил поллитра пива, а через три часа был у зубного врача. Так как у меня появилась неожиданная реакция на анестезию, стоматолог дал чайную ложку «Валокордина», - вспоминает случившееся А.Струпулис.


«Врач сказал, чтобы я два часа не садился за руль, но так как после окончания рабочего времени чувствовал себя хорошо, домой поехал на своем автомобиле, а не с женой на ее авто. Свою вину я признал и решение суда не буду обжаловать», - добавил депутат.


А.Струпулис не только является депутатом Елгавской краеволй думы, но и возглавляет Елгавское отделение Visu Latvijai!/TB/LNNK.


Надо добавить, что А.Струпулис не первый депутат Национального объединения в наших краях, которого поймали на вождении во хмелю. В 2013 году полиция задержала депутата Озолниекской краевой думы Гунтара Акментиньша, у которого на выдохе алкометр зафиксировал опьянение в 2,78 промилле.

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Комментарии:

xi 04.02.2017. 20:54:59
novade dome tam vse pjanici vori brokonjeri.
ха ха 04.02.2017. 20:14:22
Как посмотришь кто руководит краевой думой то ужасаешься.То браконьеры,то пьяницы.
04.02.2017. 19:28:53
кто поймал, небось рижане

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