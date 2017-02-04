Указанный случай произошел 1 февраля около 17.30. А.Струпулиса, который управлял автомобилем Seat, сотрудники полиции остановили на ул.Райня возле банка Citadele, о чем поведал сам депутат. В полицейском протоколе указано, что в выдохе депутата констатировано 1,31 промилле алкоголя.



«Я не скрывал от полицейских, что за обедом выпил поллитра пива, а через три часа был у зубного врача. Так как у меня появилась неожиданная реакция на анестезию, стоматолог дал чайную ложку «Валокордина», - вспоминает случившееся А.Струпулис.



«Врач сказал, чтобы я два часа не садился за руль, но так как после окончания рабочего времени чувствовал себя хорошо, домой поехал на своем автомобиле, а не с женой на ее авто. Свою вину я признал и решение суда не буду обжаловать», - добавил депутат.



А.Струпулис не только является депутатом Елгавской краеволй думы, но и возглавляет Елгавское отделение Visu Latvijai!/TB/LNNK.



Надо добавить, что А.Струпулис не первый депутат Национального объединения в наших краях, которого поймали на вождении во хмелю. В 2013 году полиция задержала депутата Озолниекской краевой думы Гунтара Акментиньша, у которого на выдохе алкометр зафиксировал опьянение в 2,78 промилле.