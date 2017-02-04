 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

В доме культуры можно осмотреть выставку детских коллажей

novaja.lv 04.02.2017. 16:53   Печатать
На конкурс коллажей, посвященный 19-му Международному фестивалю ледовых скульптур в этом году было подано рекордное количество работ - 235. В конкурсе участвовало более 3000 учащихся 1-4 классов из Латвии и городов=побратимов Елгавы Пярну и Шяуляя

Смотреть фото (4)

Самое активное участие в конкурсе приняли латвийские школьники (классы), прислав 143 работы. В свою очередь, из школ Шяуляя получены 73 коллажа, а из школ Пярну - 19.


На этой неделе в Пярну и Шяуляй отправились организаторы Международного конкурса ледовых скульптур, чтобы наградить лауреатов конкурса коллажей и рассказать местным СМИ о фестивале.

 

"Радость жизни, праздник, маски, клоуны, цирк, веселье и различные персонажи - все это можно найти в коллективных творческих работах школьников. Благодаря поддержке Latraps и Fortum, авторам лучших коллажей из Латвии, Шяуляя и Пярну будет обеспечен оплаченный автобус для поездки на фестиваль ледовых скульптур в Елгаву», - рассказал руководитель учреждения Kultūra Минтаут Бушкевиц. Уже сообщалось, что среди латвийских школ победу на конкурсе коллажей одержали третьеклассники из Сабиле.


Все конкурсные работы - 235 коллажей - можно осмотреть в галерее Елгавского дома культуры на 2 этаже до 28 февраля.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Февраль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Февраль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā