Самое активное участие в конкурсе приняли латвийские школьники (классы), прислав 143 работы. В свою очередь, из школ Шяуляя получены 73 коллажа, а из школ Пярну - 19.



На этой неделе в Пярну и Шяуляй отправились организаторы Международного конкурса ледовых скульптур, чтобы наградить лауреатов конкурса коллажей и рассказать местным СМИ о фестивале.

"Радость жизни, праздник, маски, клоуны, цирк, веселье и различные персонажи - все это можно найти в коллективных творческих работах школьников. Благодаря поддержке Latraps и Fortum, авторам лучших коллажей из Латвии, Шяуляя и Пярну будет обеспечен оплаченный автобус для поездки на фестиваль ледовых скульптур в Елгаву», - рассказал руководитель учреждения Kultūra Минтаут Бушкевиц. Уже сообщалось, что среди латвийских школ победу на конкурсе коллажей одержали третьеклассники из Сабиле.



Все конкурсные работы - 235 коллажей - можно осмотреть в галерее Елгавского дома культуры на 2 этаже до 28 февраля.