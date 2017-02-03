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В «Городском пассаже» пройдет ярмарка учебных фирм

novaja.lv 03.02.2017. 13:06   Печатать
13 февраля с 14 до 17 часов на втором этаже торгового центра «Городской пассаж» пройдет традиционная ярмарка школьных учебных предприятий «Старт в бизнесе», на которой можно будет осмотреть, оценить и приобрести товары, предлагаемые школьниками. На ярмарке будут представлены многие учебные заведения Елгавы

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В общей сложности участие в ярмарке подтвердили 62 учебных предприятия. На базарчике посетители смогут приобрести изделия из дерева, текстиля, керамики, а также различные сувениры, украшения и многое другое, сделанное руками старательных школьников.


Надо добавить, что во время ярмарки «юных бизнесменов» специально созданная комиссия жюри будет оценивать в следующих номинациях: самый качественный продукт, самый дружественный к среде продукт, самый инновационный продукт, лучшая команда по продажам, лучшая реклама, лучший стенд, лучший подарок, а также будут вручены призы симпатий от членов жюри и спонсоров.

Расположить последовательности

Комментарии:

юный бизнесмен 03.02.2017. 15:07:58
На 3 этаже ?
ni nagoj 03.02.2017. 14:19:29
Udevlajusj kak ljudi tyda esce xodat !!!!
03.02.2017. 13:20:39
Идите-ка вы со своим пассажем и ярмаркой куда подальше.

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