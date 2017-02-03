В общей сложности участие в ярмарке подтвердили 62 учебных предприятия. На базарчике посетители смогут приобрести изделия из дерева, текстиля, керамики, а также различные сувениры, украшения и многое другое, сделанное руками старательных школьников.



Надо добавить, что во время ярмарки «юных бизнесменов» специально созданная комиссия жюри будет оценивать в следующих номинациях: самый качественный продукт, самый дружественный к среде продукт, самый инновационный продукт, лучшая команда по продажам, лучшая реклама, лучший стенд, лучший подарок, а также будут вручены призы симпатий от членов жюри и спонсоров.