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На острове Паста уже создается ледяной бар 

03.02.2017. 12:18   Печатать
На острове Паста создается одна из самых больших скульптур 19 -го Международного фестиваля ледовых скульптур -  ледяной бар ''Koskenkorva''. Над скульптурой, которая будет находиться на черном фоне и воплотит тематику фермы, трудится художница Инесе Валтере  вместе с Донатом Моцкусом и Валдисом Валтерсом.

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Уже созданы заготовки для второй монументальной демо-скульптуры, которую создадут скульпторы И.Валтере и Д.Моцкус - это будет девятиметровая гондола с карнавальными персонажами. Фигуры, которые будут помещены в гондолу, уже готовы и помещены в специальные холодильники в Риге - на остров Паста их привезут на следующей неделе.

 

6 февраля скульпторы создадут индивидуальные скульптуры, а над командными скульптурами художники будут трудиться с 7 по 10 февраля.

 

Самоуправление напоминает, что билеты на 19-й Международный фестиваль ледовых скульптур, который пройдет с 10 по 12 февраля в Елгаве, до 9 февраля можно приобрести дешевле в кассах ''Biļešu paradīze''. Доступны семейные билеты, скидки для школьников, студентов и пенсионеров, а также особая цена для владельцев карты жителя и карты школьника Елгавы, приобретая билет в кассах Елгавского дома культуры.

Более подробная информация о фестивале и билетах на домашней странице www.festivali.jelgava.lv.

Расположить последовательности

Комментарии:

Aleks 03.02.2017. 12:40:24
Вот так боремся с пъянством- любое мероприятие, будь то фестиваль песчаных или ледовых скульптур, начинается.... Правильно , с постройки бара!!!!

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