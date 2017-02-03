Уже созданы заготовки для второй монументальной демо-скульптуры, которую создадут скульпторы И.Валтере и Д.Моцкус - это будет девятиметровая гондола с карнавальными персонажами. Фигуры, которые будут помещены в гондолу, уже готовы и помещены в специальные холодильники в Риге - на остров Паста их привезут на следующей неделе.

6 февраля скульпторы создадут индивидуальные скульптуры, а над командными скульптурами художники будут трудиться с 7 по 10 февраля.

Самоуправление напоминает, что билеты на 19-й Международный фестиваль ледовых скульптур, который пройдет с 10 по 12 февраля в Елгаве, до 9 февраля можно приобрести дешевле в кассах ''Biļešu paradīze''. Доступны семейные билеты, скидки для школьников, студентов и пенсионеров, а также особая цена для владельцев карты жителя и карты школьника Елгавы, приобретая билет в кассах Елгавского дома культуры.

Более подробная информация о фестивале и билетах на домашней странице www.festivali.jelgava.lv.