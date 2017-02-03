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В январе за распространение наркотиков в Елгаве задержаны 10 человек

Марианна Вагале 03.02.2017. 10:38   Печатать
В январе этого года за нелегальный оборот наркотических и психотропных веществ бюро криминальной полиции Земгальского региона начало пять уголовных процессов, в рамках которых в Елгаве задержаны 10 человек

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Главный специалист Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце сообщила, что 11 января за приобретение, хранение и реализацию наркотических и психотропных веществ сотрудники полиции задержали мужчину, у которого изъяли вещество светлого цвета.


В свою очередь, 13 января была задержана группа из 4 человек, у которых изъяли 8 пакетиков с белым порошком, упаковку с зеленоватым веществом растительного происхождения (вероятно, спайсом) и упаковку таблеток.


18 января у одного из задержанных по месту жительства обнаружены и изъяты 22 г высушенной марихуаны, еще 4 г такого же вещества изъяты у двух других задержанных 23 января,а 31 января у двух человек сотрудники полиции изъяли 10 г амфетамина.


По перечисленным случаям начаты 5 уголовных процессов, изъятые вещества отправлены на экспертизу.

 

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