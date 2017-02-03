Главный специалист Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце сообщила, что 11 января за приобретение, хранение и реализацию наркотических и психотропных веществ сотрудники полиции задержали мужчину, у которого изъяли вещество светлого цвета.



В свою очередь, 13 января была задержана группа из 4 человек, у которых изъяли 8 пакетиков с белым порошком, упаковку с зеленоватым веществом растительного происхождения (вероятно, спайсом) и упаковку таблеток.



18 января у одного из задержанных по месту жительства обнаружены и изъяты 22 г высушенной марихуаны, еще 4 г такого же вещества изъяты у двух других задержанных 23 января,а 31 января у двух человек сотрудники полиции изъяли 10 г амфетамина.



По перечисленным случаям начаты 5 уголовных процессов, изъятые вещества отправлены на экспертизу.