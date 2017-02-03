Как написали очевидцы в социальной сети Facebook, легковой автомобиль Alfa Romeo столкнулся с лосем, в результате чего получил серьезные повреждения. «Alfa сбила лося и проехала еще метров сто с лишним, пока не врезалась боком в разделительный забор», пишет в Facebook пользователь Эдгар.



На месте ДТП находилась и неотложная медицинская помощь. Позднее появилась информация, что травмы в ДТП получил водитель и он госпитализирован. Лось от полученных травм погиб. Труп животного сотрудники полиции с проезжей части убрали.



В результате ДТП на шоссе от Яунолайне на некоторое время образовались пробки.