Ранее уже сообщалось, что в конце этой недели, с 3 по 5 февраля в Земгальском олимпийском центре пройдут игры 1 тура 2-й группы Европейско-Африканской зоны, в которых силами будут мериться теннисисты сборных Латвии и Норвегии. Мэр города провел жеребьевку участников игр:



3 февраля (одиночные игры):

Мартиньш Поджус (LV) - Casper Ruud (NOR) ;

Микелис Либиетис (LV) - Viktor Durasovic (NOR).



4 февраля (парные игры):

Артур Лаздиньш (LV) - Рудольф Меднис (LV) ;

Casper Ruud (NOR) - Viktor Durasovic (NOR).



В воскресенье в одиночных играх сразятся первые теннисисты обеих команд, но в процессе капитаны команд могут ввести коррекции.



Наряду с жеребьевкой, обе сборные обменялись и благодарностями. А.Равиньш призвал теннисистов бороться, соблюдая олимпийский принцип и пожелал, чтобы победили сильнейшие: «Конечно, надеюсь, что сильнейшими станут латвийские игроки. Город гордится тем, что у нас проводится престижный турнир». Капитан сборной Норвегии Андерс Хасет поблагодарил за теплый прием и сказал, что хотя норвежские теннисисты только начинают карьеру, они готовы бороться за победу.



Билеты на турнир можно приобрести здесь . Детям до 6 лет вход бесплатный.