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Определена последовательность игр кубка Дэвиса

novaja.lv 03.02.2017. 09:38   Печатать
В четверг в зале Земгальского регионального центра развития компетенций прошла пресс-конференция кубка Дэвиса, на которой была проведена жеребьевка участников игры, таким образом определив последовательность игр в пятницу и субботу. Особое задание - определить пары игроков - было доверено председателю Елгавской городской думы Андрису Равиньшу. На мероприятии присутствовал и главный судья соревнований Фил Эванс.

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Ранее уже сообщалось, что в конце этой недели, с 3 по 5 февраля в Земгальском олимпийском центре пройдут игры 1 тура 2-й группы Европейско-Африканской зоны, в которых силами будут мериться теннисисты сборных Латвии и Норвегии. Мэр города провел жеребьевку участников игр:


3 февраля (одиночные игры):
Мартиньш Поджус (LV) - Casper Ruud (NOR) ;
Микелис Либиетис (LV) - Viktor Durasovic (NOR).


4 февраля (парные игры):
Артур Лаздиньш (LV) - Рудольф Меднис (LV) ;
Casper Ruud (NOR) - Viktor Durasovic (NOR).


В воскресенье в одиночных играх сразятся первые теннисисты обеих команд, но в процессе капитаны команд могут ввести коррекции.


Наряду с жеребьевкой, обе сборные обменялись и благодарностями. А.Равиньш призвал теннисистов бороться, соблюдая олимпийский принцип и пожелал, чтобы победили сильнейшие: «Конечно, надеюсь, что сильнейшими станут латвийские игроки. Город гордится тем, что у нас проводится престижный турнир». Капитан сборной Норвегии Андерс Хасет поблагодарил за теплый прием и сказал, что хотя норвежские теннисисты только начинают карьеру, они готовы бороться за победу.


Билеты на турнир можно приобрести здесь . Детям до 6 лет вход бесплатный.

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