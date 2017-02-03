По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 3 февраля, в Елгаве ожидается пасмурная и безветренная погода, без существенных осадков. Дневная температура воздуха составит минус 2-0 градусов, в ночь на субботу подморозит до минус 3 градусов. В восточных районах страны будет на пару градусов холоднее.

Такая же погода сохранится и в субботу, и в воскресенье днем. Местами возможен небольшой снег. К вечеру воскресенья немного усилится северо-восточный ветер, небо временами будет проясняться и заметно похолодает. В Елгаве и Земгале ночью столбик термометра опустится до отметки -5-7 градусов, на востоке страны и в Видземе похолодает до -9-13 градусов.

В понедельник очень холодно будет и днем: минус 7 - 12 градусов при порывистом восточном ветре, который усилится до 6-12 м/сек. В ночь на вторник в Елгаве столбик термометра опустится до минус 15 градусов, на востоке страны - до минус 19 -21 градуса. День обещает быть ясным, но морозным: столбик термометра не поднимется выше отметки минус 10 градусов. При этом восточный ветер будет дуть со скоростью 4-10 м/сек.

Очень холодной будет и ночь на среду, когда при ясном небе даже на побережье Курземе столбик термометра опустится до минус 10-11 градусов, в Земгале подморозит до -16, а в Латгалии - до минус 20 градусов. Согласно нынешним прогнозам, во второй половине недели мороз ослабеет, однако и ночью, и днем температура воздуха останется минусовой.