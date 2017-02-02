Ее название вплоть до 1998 года ассоциировалось с именем основателя и первого директора - Викентия Казимировича Вержбицкого. Школа жила и менялась, приходили новые люди, появлялись новые традиции, многие из которых существуют по сей день благодаря Лиене Александровне Плота, сменившей Викентия Казимировича на посту директора. С 2004 года Елгавской 5-й средней школой руководит Натела Давидовна Селищева.



В канун юбилея 5-й средней «НГ» встретилась с нынешними учителями школы и с некоторыми ее выпускниками.

Селищева Натела Давидовна возглавляет школу 13 лет и убеждена, что главное достижение коллектива школы на протяжении многих лет - это уровень образования, который получают ее ученики.



Заместитель директора и учитель начальных классов Рыковская Инеса Николаевна работает в школе уже более 40 лет и считает, что в 5-й средней очень хороший педагогический коллектив, который обеспечивает стабильные и прочные знания. Завуч искренне радуется успехам учителей, но в большей степени - успехам учеников: «Самое большое счастье - когда твои бывшие ученики смогли найти себя в жизни и осуществить свою мечту. Когда они вырастают и страстно рассказывают о своей профессии, о том, как смогли проявить себя в этой жизни...».



...Учитель начальных классов Гераевская Ина Волдемаровна пришла работать в 5-ю среднюю в 2003 году. Она очень ценит взаимоотношения между учителями, учениками и родителями, к примеру, во время постановки школьных спектаклей и других совместных дел, когда больше всего чувствуются сплоченность, дружеская доверительная атмосфера, а объединяет всех именно школа.

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Утвержден бюджет Елгавского края на 2017 год

На заседании Елгавской краевой думы 31 января утвержден бюджет самоуправления на 2017 год. Согласно решению Думы, прогнозируемый размер доходов в 2017 году составит 26 625 430 евро, а общий запланированный размер расходов - 36 084 314 евро.



Дефицит бюджета (превышение расходов над доходами) в размере 9 458 884 евро и возврат основных сумм займов в 2017 году (2 018 590 евро) предусмотрено покрыть из остатка бюджетных средств на начало года (3 909 945 евро) и займа из Госкассы в размере 8 188 091 евро, а также сохранить к концу года остаток денежных средств в размере 620 562 евро.

Самые большие расходы из бюджета запланированы на сферу образования - 40,8% от общей расходной части бюджета, или 14 196 036 евро. В планах также расходы на систему мелиорации, проведение уличного освещения в нескольких поселках и другие работы. Подробнее о краевом бюджете читайте в номере газеты.