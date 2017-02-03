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Больше всего незарегистрированных работников - в строительстве

LETA 02.02.2017. 14:15   Печатать
Больше всего незаконно трудоустроенных работников в прошлом году было в строительной отрасли, рассказал сегодня на пресс-конференции руководитель Государственной инспекции по труду (ГИТ) Ренар Лусис.

В прошлом году ГИТ провела 3081 проверку по выявлению незарегистрированной занятости, в ходе которой обнаружено 1307 незарегистрированных работников. В 2015 году было 1406 таких работников.

 

В 2015 году без трудового договора и регистрации в СГД трудилось 887 человек, в прошлом - 837 человек. Для сравнения: в 2012 году без трудового договора и регистрации работало 2799 человек.

 

Больше всего незарегистрированных работников в прошлом году выявлено в строительной отрасли - 345. Довольно много людей незаконно работают также в сфере общественного питания и гостиничного сервиса (184), обрабатывающей промышленности (172), торговле (147), сельском хозяйстве (145). 

 

Однако, как отметил Р.Лусис, хотя нелегальная занятость и уменьшилась, иные работодатели  применяют другую норму обмана работников, когда люди фактически работают большее количество времени, нежели указывается официально.

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