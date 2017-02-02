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Латвия открыла въезд для квалифицированной иностранной рабочей силы

www.lsm.lv 02.02.2017. 12:16   Печатать
Высококвалифицированные специалисты, представляющие профессии, на которые в Латвии планируется значительный спрос, смогут въезжать на территорию нашей страны в облегченном режиме. Такие поправки к закону «Об иммиграции» сегодня в окончательном чтении принял Сейм.

Теперь Кабинет министров должен разработать список профессий, где прогнозируется нехватка рабочей силы. Для представителей этих специальностей планируется назначить минимальную заработную плату, которая составит среднюю зарплату за прошлый год умноженную на коэффициент 1,2.

 

Впредь иностранцам, желающим приехать в Латвию в качестве сезонного работника, будут выдаваться долгосрочные визы - от шести до 12 месяцев. Если иностранец захочет выполнять сезонную работу, он сможет получить новую визу, не выезжая за пределы страны. Предполагается, что за год в Латвию могут приехать около 50 сезонных работников.

 

Поправки также гласят, что вид на жительство иностранцы смогут запрашивать и на срок до трех лет, если они планируют развивать в Латвии инновационные продукты.

 

Кроме того, поправки облегчают въезд для солдат НАТО на территорию Латвии.

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Комментарии:

Контра. 02.02.2017. 15:30:05
для халявной работы цгя --- языки отрезать.

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