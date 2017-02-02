Городское самоуправление отмечает, что прийти на торжественное мероприятие и получить памятную ложечку может и родственник малыша. Те, кто не сможет явиться на церемонию, смогут забрать ложечки для малышей в центре обслуживания клиентов Елгавской городской думы (ул.Лиела,11) по понедельникам с 8 до 19 часов, вторникам, средам и четвергам - с 8 до 17 часов и пятницам с 8 до 14.30, взяв с собой приглашение.

Так как в городе ширится эпидемия гриппа, приглашенные на 9 февраля малыши и их родители могут пропустить эту церемонию и прийти на следующую, которая состоится 16 апреля во время пасхальной прогулки в парке возле Елгавского дворца. В этом случае нужно заранее позвонить в Думу по телефону 63005588 или написать на:prese@dome.jelgava.lv.

Напомним, что мероприятия, на которых чествуют новорожденных, в Елгаве проводятся пять раз в год.