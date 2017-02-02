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Серебряные ложечки получат 130 малышей

novaja.lv 02.02.2017. 12:04   Печатать
В четверг, 9 февраля, в 14.00 в Земгальском региональном центре развития компетенций руководство города вручит серебряные ложечки с городской символикой родителям 130 маленьких елгавчан, появившихся на свет в ноябре и декабре прошлого года.

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Городское самоуправление отмечает, что прийти на торжественное мероприятие и получить памятную ложечку может и родственник малыша. Те, кто не сможет явиться на церемонию, смогут забрать ложечки для малышей в центре обслуживания клиентов Елгавской городской думы (ул.Лиела,11) по понедельникам с 8 до 19 часов, вторникам, средам и четвергам - с 8 до 17 часов и пятницам с 8 до 14.30, взяв с собой приглашение.

 

Так как в городе ширится эпидемия гриппа, приглашенные на 9 февраля малыши и их родители могут пропустить эту церемонию и прийти на следующую, которая состоится 16 апреля во время пасхальной прогулки в парке возле Елгавского дворца. В этом случае нужно заранее позвонить в Думу по телефону 63005588 или написать на:prese@dome.jelgava.lv.

 

Напомним, что мероприятия, на которых чествуют новорожденных, в Елгаве проводятся пять раз в год.

Расположить последовательности

Комментарии:

02.02.2017. 16:42:15
что там за ложечки, какая их ценность. есть ли на них крест и слова спаси и сохрани а может есть герб города и подпись мэра. вот зачем людям хранить эти ложечки?
Придурок 02.02.2017. 16:01:06
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