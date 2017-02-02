Сотрудники полиции изъяли в общей сложности 50 пачек сигарет разных наименований, в том числе 10 пачек с белорусскими акцизными марками. Начато административное делопроизводство.



Сбил дорожные знаки

В понедельник днем водитель 1982 года рождения, находясь за рулем Hyundai Santa FE, из-за неправильно выбранной скорости движения не справился с управлением авто на Вецайс цельш. В результате автомобиль съехал с проезжей части и помял два дорожных знака. Люди в ДТП не пострадали.