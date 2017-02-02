 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Попался на провозе контрабандных сигарет

novaja.lv 02.02.2017. 11:17   Печатать
Вечером 1 февраля на перекрестке улиц Баускас и Миера в Елгаве сотрудники полиции остановили автомобиль Volvo V70, которы управлял водитель 1978 года рождения. Выяснилось, что он перевозил большое количество сигарет без латвийских акцизных марок.

Сотрудники полиции изъяли в общей сложности 50 пачек сигарет разных наименований, в том числе 10 пачек с белорусскими акцизными марками. Начато административное делопроизводство.


Сбил дорожные знаки

В понедельник днем водитель 1982 года рождения, находясь за рулем Hyundai Santa FE, из-за неправильно выбранной скорости движения не справился с управлением авто на Вецайс цельш. В результате автомобиль съехал с проезжей части и помял два дорожных знака. Люди в ДТП не пострадали.

Расположить последовательности

Комментарии:

02.02.2017. 13:27:09
лишний знак приписали

Добавить комментарий

События
Все события
back Февраль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Февраль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā