Доходная часть бюджета в этом году запланирована в размере 61 701 387 евро, что на 8,1% больше, чем первоначальный бюджет самоуправления в 2016 году, но на 0, 6% меньше, нежели уточненный бюджет 2016 года.

Самые большие доходы предусмотрено получить от налоговых поступлений - 67,1%, причем 80% от налоговых сборов составит подоходный налог с населения, которого по сравнению с прошлым годом планируется собрать на 5,5% больше. В «копилку» налогов пойдут также налог на недвижимость и налог на азартные игры - 801 евро за каждый из размещенных на территории Елгавы игровых автоматов. Немногим более 21% доходов формируют государственные дотации и трансферы других самоуправлений.



Расходная часть бюджета запланирована в размере 56 372 642 евро, и во многих сферах предусмотрено увеличение, главным образом из-за того, что принято решение после девятилетнего перерыва на 8% повысить оклады работникам самоуправления. Как ранее указывал мэр города Андрис Равиньш, повышение зарплат - единственный способ попытаться удержать специалистов и хоть немного уменьшить отток жителей из города и страны



Одним из крупнейших проектов по улучшению состояния улиц города станет ремонт улицы Рупниецибас на участке от ул.Терветес до ул.Филозофу и реконструкция улицы Атмодас на участке от ул.Филозофу до Добельского шоссе. На этот проект предусмотрены затраты в размере чуть более 1,8 млн.евро, из которых 321 557,35 евро самоуправление намерено взять в качестве займа в банке на 20 лет, планируя начать оплату основной суммы займа с 2020 года. Средства предусмотрены и на заделку ям - 66 000 евро, а также на освобождение грунтовых улиц от пыли.



Существенное увеличение финансирования ждет сфера спорта, правда, преимущественно за счет роста зарплат работников. Однако запланированы и некоторые улучшения в спортивных учреждениях, например будет отремонтирован зал вольной борьбы на ул.Райня. Аналогично и со сферой культуры - более чем на 12% увеличено финансирование на культурные мероприятия, на них предусмотрены средства в размере 550 880 евро. Немного увеличено финансирование на поддержание общественного порядка и безопасности - на 1,6%: бюджет Елгавской городской полиции самоуправления будет повышен на 4,6%, а Центра оперативной информации самоуправления (POIC) на 6,3%.



Напомним, что ранее председатель городской думы подчеркивал, что в этом году в бюджете Елгавы будут и новые позиции, например пополнение жилого фонда путем строительства новых многоквартирных домов. В настоящее время ООО Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde получило задание провести необходимую деятельность, чтобы создать и упорядочить эту сферу. Как отметил мэр, не следует спасать то, что спасти уже невозможно, то есть вкладывать средства в старые, разрушающиеся деревянные дома, а нужно вкладывать деньги в строительство нового жилья. Если все пойдет по плану, что первый многоквартирный дом может быть построен на перекрестке улиц Зиргу и Терветес, и приоритетом при получении новых квартир будут пользоваться семьи с детьми и необходимые городу специалисты разных сфер, например привлеченные в Елгаву врачи и педагоги.

