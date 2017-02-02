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Лелде: «Выходя из кабинета гинеколога, плакала»

novaja.lv 02.02.2017. 08:53   Печатать
На прошлой неделе для елгавчанки Лелде Казмерчук весьма неприятно закончилось посещение гинеколога в Елгавской больнице. Молодая женщина, которую мучили сильные боли, обратилась за помощью в приемное отделение больницы, надеясь, что работающие там специалисты ей помогут, однако на этот раз, как рассказала Лелде, дававшие клятву Гиппократа медики не пожелали этого сделать, и женщина получила квалифицированную помощь только в Риге, где ее внимательно выслушали врачи больницы Страдыня. Своими переживаниями Лелде согласилась поделиться и с читателями портала

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В приемном «скучно» - персонал развлекается играми
Посвященных уже давно не удивляет плохая репутация Елгавской больницы, которую учреждение, похоже, ничуть не старается улучшить, наоборот - в Интернете все чаще можно прочесть новые жалобы о непорядочном и недостойном отношении к больным, непонятных санитарных правилах и других не добавляющих чести больнице делах. К сожалению, список жалоб пополнится и тем, что пришлось пережить Лелде.


28 января во время работы ей стало плохо - начались невыносимые боли в области матки, к которым добавились бледность и холодный пот. «Не желая идти домой или вызывать «неотложку», я выпила но-шпу. Не отношусь к числу тех, кто в случае болей сразу вызывает «скорую». Однако лучше мне не стало, поэтому коллеги предложили отправиться домой, и я в конце концов согласилась. Боли не утихли ни в тот день, ни позднее ночью», - вспоминает Лелде.


Не зная, что предпринять, Лелде проконсультировалась с сестрой, которая разбирается в медицине, и сестра посоветовала как можно быстрее отправляться в больницу. Лелде все еще надеялась, что станет лучше, решила поспать и не мучить себя. На следующий день ей надо было отправляться на работу, но на рабочем месте боль вернулась с удвоенной силой - молодая женщина едва не потеряла сознание. Коллеги не возражали, если она отправится в больницу.

 

«Попала туда примерно через час, в 15.00, с болями, похожими на родовые, и повышенным потоотделением. В приемном отделении ждала 15 минут, но о времени не думала, поскольку важнее всего было, чтобы кто-нибудь меня осмотрел и помог. Но заметила, что работники приемного отделения открыто возятся с мобильными телефонами, играют в компьютерные игры и просматривают социальные сети», - рассказывает женщина.


«Ничего не вижу, можешь идти домой!»
Лелде приняла гинеколог Инесе Авотиня, которая деловито велела женщине расположиться на кушетке, а сама тем временем возилась со своим телефоном: «Она не положила телефон и после того, когда я уже разделась. Думаю, что такие действия в рабочем кабинете не очень корректны. Тогда она обратилась ко мне, осмотрела, прощупала и сделала вывод, что все должно быть в порядке, острой проблемы нет, и потому нет причины помещать меня в стационар».

 

И.Авотиня указала, что сделала бы сонографию в том случае, если бы заметила острое заболевание, но так как его, по словам врача, не было, она посоветовала Лелде обратиться к семейному врачу. Молодая женщина, вспоминая случившееся, все еще в шоке: «В каком состоянии должен быть человек, чтобы гинеколог включила сонограф и проверила пациентку? Как после только осмотра и прощупывания можно заявить, что все в порядке? Она мне не выписала никаких болеутоляющих лекарств, которые я могла бы применять до того, как попаду к семейному врачу или своему гинекологу. Просто отправила меня домой».

Рижские врачи знали, как помочь
После посещения больницы Лелде связалась со своим гинекологом, однако та в данный момент находилась за пределами Латвии и не могла ее принять. «Знаю, что, если бы она была в Латвии, никогда не отказала бы в помощи даже среди ночи. Тогда я еще раз позвонила сестре, которая посоветовала ехать в больницу Страдыня и тоже была шокирована поверхностной проверкой в Елгавской больнице», - говорит Лелде. На тот момент ей не на чем было отправиться в Ригу - пришлось ждать, пока с работы вернется муж, который и отвез ее в больницу Страдыня. «Туда я попала в 20.00, меня сразу же по-человечески выслушали, хотя объем работы не меньше, чем в Елгаве. Мне сразу измерили температуру и давление, велели сдать анализы, а также поставили систему. Пока она капала, я ждала в очереди на ультрасонографию. В больнице Страдыня мне никто не сказал: «Ничего не видим, идите домой!» После системы я получила обезболивающий укол».


В Риге Лелде провела почти пять часов, но получила и столь необходимую помощь, и узнала диагноз. Врачи незамедлительно выписали ей медикаменты (включая антибиотики, что уже свидетельствует о серьезном заболевании) и переспросили, сможет ли она добраться до дома. Лелде от души благодарна врачам, которые ее осматривали, - Илзе Виксне и Эдуарду Бривманису. «Эти врачи, когда я показала им выписку из Елгавской больницы, удивились, как меня оттуда могли просто отправить домой, не выписав медикаменты. В приемном отделении Елгавской больницы в очереди передо мной ждал и маленький ребенок, который жаловался на боль. Врачи и его отпустили домой. Страшно представить, что с ним могло быть дальше».


Лелде решила обратиться с жалобой в Инспекцию здоровья. «Мне не нужна компенсация, я хочу, чтобы врачей призвали к ответственности. Однажды моя знакомая сказала, что в Елгавской больнице - как на скотобойне. Слышала, что там надо давать белый конверт, чтобы кто-то что-то наконец начал делать, однако, если со мной когда- нибудь еще что-то произойдет, я в Елгавскую больницу больше ни ногой, лучше на всех парах помчусь в Ригу», - говорит Лелде, которая сейчас выздоравливает.

 

Абола: «Возникло непонимание»
Мы связались с педиатром Елгавской больницы Солвейгой Аболой, которая ранее уже была информирована об этом случае. Она признала, что, скорее всего, между гинекологом и пациенткой не получилось должного контакта: «Когда мы идем к врачу, у нас получается коммуникация с ним или, наоборот, не получается, в результате чего могут возникнуть непонимание, недоразумения и другие неприятные ситуации, как и было в этом случае. Я побеседовала с доктором Авотиней, и ничего плохого о ней не могу сказать. Она мне рассказала, что на лице пациентки в момент обследования не заметила никаких эмоций, которые свидетельствовали бы о нестерпимых болях».


Говоря об отказе в сонографическом обследовании, С.Абола отметила, что и в больнице Страдыня оно было сделано как дополнительная услуга: «Я тоже ознакомилась с документами и пришла к выводу, что проблема была не столь велика, сколько сами эмоции, накрученные от ощущения боли. В документах указано, что и специалисты больницы Страдыня констатировали не конкретный и четкий диагноз, а только подозрения на определенный диагноз». С.Абола добавила, что с учетом продолжительного времени, которое требуется для проведения ультрасонографии, эта услуга в выходные дни не может быть доступной всем пациентам и используется только в неотложных ситуациях.

 

Специалист больницы также указала на весьма логичный ход событий в переживаниях Лелде: «Обычно сначала следует обращение к семейному врачу или врачу-специалисту, который потом отправляет пациента на дальнейшие обследования. Ни один врач сразу на месте не может сделать человека здоровым, для этого необходимы обследования, и, как видим, они последовательно проведены пациентке, когда она попала в больницу Страдыня».


Действия персонала больницы, на что обратила внимание Лелде, С.Абола прокомментировала так: в больнице нет часов, поэтому мобильные телефоны используют, чтобы узнать точное время, которое потом записывают в документах. Оценивая ситуацию в целом, С.Абола отметила: «Невозможно, чтобы людей, оказавшихся в тяжелой ситуации, в нашей больнице оставили без помощи. В этом случае пациентка сама была способна шевелиться и передвигаться, и ей была оказана вся необходимая помощь».

Расположить последовательности

Комментарии:

... 03.02.2017. 04:23:55
Елгавская больница огорчает всё больше и больше. Привозила в больницу своего дедушку, была сильная рана на ноге, которая начала нарываться, человек не мог спать просто, ходил с большим. Без денег отказали в помощи. О чём тут еще можно говорить если даже не могут окозать первую помощь?
999 03.02.2017. 03:25:24
на руке или телефон уже не часы ? равнодушие и халатное отношение
Инесе 03.02.2017. 00:23:35
— Доктор, посмотрите больного...
— Да что я, больных не видел, что ли?!
Лена 02.02.2017. 23:55:47
Накануне начало тянуть ногу ,больно ходить.Сходила к семейному как полагается,,там выписали направление к специалисту! На утро стало хуже, при ходьбе два три шага и обморочное состояние ,вроде и боль терпимая а в обморок падаю.Муж повез в больницу , пришли в приемное,медперсонал сидел вокруг своего круглого стола что то обсуждали ,что то писали ,что что то делали но на внимание больных не обращали! Не хотя спросили что зачем пришла ,,,плохо теряешь сознание ,это от боли ,, сделали укол отправили на ренген и домой . Пока ходила на ренген ,скорее ползла ,,,укол не помогал.Пришла опять в приемную,посмотрел терапевт ,вам говорит нужно к невропатологу.В больницу вас положить не можем ,так как вы не настолько сильно больны.У тут же кто то из медперсонала добавил ,что сегодня возможно вы к неврапатологу и не попадете ,так как везде большая запись. Так же само выходила из больнице со слезами на глазах,уже от душевной боли. И конечно задаются вопрос насколько нужно быть больным ,что бы тебя приняли в больнице ?? Конечно я попала к врачу,но не у нас а в Риге ,спасибо друзьям которые помогли! Были очень серьезные проблемы со спиной позвоночником ,в Риге я месяц пролежала в больнице .
Лена 02.02.2017. 23:37:19
Чебе Тут суть немного о другом ,,, В больнице есть замечательные врачи ,никто их не поливает грязью.В приемной отделение должен медперсонал ,понять суть приступа боли у человека и вызвать или направить к нужному врачу.Что в нашей больнице не делается а тупо отправляют к семейному! Семейный врач отправляет к специалисту ,а как мы знаем к нему сразу не попасть ,запись к гинекологу от недели до двух месяцев. А у женщины приступ боли ,,,,. вот о чем идет речь !
Чеба 02.02.2017. 21:13:00
Очень обидно за Елгавскую больницу. Ведь в ней работают такие замечательные врачи , как Степанов,Шушпанова ,Берзиня . Люленс. Огромное им спасибо и низкий поклон. В хирургическом отделении очень хорошие .добросердечные мед. сестры и санитарки. А сейчас всех дегтем* помазали.
И еще совет если нужен гинеколог обращайтесь к доктору Шушпановой .Она всегда готова помочь и днем и ночью. Поверьте в свое время я обьездила всю Ригу и платно и по направлению. Думала уже- придется жить с постоянной болью. Случайно попала к Шушпановой и все мои хождения по мукам закончились. Всем здоровья !
Ну и где туман? 02.02.2017. 17:46:37
F -Ну и написал!,,Туманно,, -для дураков!И ежу понятно,что халатность во всем налицо! А ответы Аболы вообще ,,атас,,!!!
F 02.02.2017. 16:11:15
Туманно все как то. Она на работе знала что ее болит матка и коллеги отпустили ее домой, значит и они знали про боли в матке. Прибыв в больницу ее раздражало то что у врачей и медсестер есть телефоны получше чем у нее и они эти телефоны держат в руках. На момент проверки гинекологом болей у нее не было но она хотела узнать от чего были эти боли. Получив предложение пойти к семейному врачу она поехала в Ригу где как дополнительную услугу заплатила за сонограф хотя в Елгаве не просила дополнительной услуги. Прокапав, рижане не положили ее в больницу а отпустили ее домой и тоже рекомендовали идти к семейному но при этом выписали антибиотики не выясняя диагноз , что очень вредно и в Латвии ими злоупотребляют. В итоге он и в Риге получила то же самое и даже непонятно лучше ли зделали.
Алексей 02.02.2017. 12:47:52
Это точно, бывают разные ситуации и разные врачи. Дело даже в человечности наверное, а не коммуникации.
777 02.02.2017. 12:40:45
Ни один врач сразу на месте не может сделать человека здоровым, для этого необходимы обследования, и, как видим, они последовательно проведены пациентке, когда она попала в больницу Страдыня».

Возникает вопрос - А почему эти обследования не были последовательно проведены в Елгавской больнице?
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