Возле городского рынка, гостиницы и бассейна в Дриксу сливаются воды из коллекторов ливневой канализации. Вода в реку течет почти непрерывно, потому в этих местах лед более тонок и река, как следует, не замерзает, что не всегда можно заметить.



В этом году полиция самоуправления получила уже 8 вызовов по поводу нахождения на льду Дриксы людей, чаще всего, несовершеннолетних.

POIC и полиция самоуправления призывают родителей и педагогов побеседовать с детьми об опасности развлечений на тонком льду, предупреждая также, что выходить на лед опасно не только людям, но и животным.