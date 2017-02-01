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Лед на Дриксе опасен, ибо в нее сливают канализационные воды

novaja.lv 01.02.2017. 16:28   Печатать
Специалисты Центра оперативной информации самоуправления (POIC) призывают не выходить на лед Дриксы в Елгаве, ибо в реку в нескольких местах сливают канализационные воды и лед в этих местах опасен

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Возле городского рынка, гостиницы и бассейна в Дриксу сливаются воды из коллекторов ливневой канализации. Вода в реку течет почти непрерывно, потому в этих местах лед более тонок и река, как следует, не замерзает, что не всегда можно заметить.


В этом году полиция самоуправления получила уже 8 вызовов по поводу нахождения на льду Дриксы людей, чаще всего, несовершеннолетних.

 

POIC и полиция самоуправления призывают родителей и педагогов побеседовать с детьми об опасности развлечений на тонком льду, предупреждая также, что выходить на лед опасно не только людям, но и животным.

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Комментарии:

02.02.2017. 13:27:57
рыба тоже с какашками?

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