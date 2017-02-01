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Эпидемия гриппа набирает обороты

Марианна Вагале 01.02.2017. 15:58   Печатать
На прошлой неделе интенсивность распространения гриппа по Латвии увеличилась в 2,5 раза. Больше всего болеют гриппом в Гулбенском крае, Елгаве и Юрмале.

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По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на 4-й неделе мониторинга в участвующих в нем медицинских амбулаторных учреждениях был зарегистрирован 381 случай заболеваний гриппом (неделей ранее - 151). В среднем по стране уровень заболеваемости гриппом составляет 357,2 случая на 100 000 жителей. В Елгаве уровень заболеваемости гриппом на прошлой неделе тоже «подрос» и составил 617, 5 случаев на 100 000 жителей.

 

Чаще всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет, но уровень заболеваемости вырос во всех возрастных группах населения. Посещаемость школ в Елгаве составляла 88,5 %, дошкольных учреждений - 57,5 %.


На прошлой неделе в больницах Латвии были госпитализированы 167 пациентов с гриппом и 18 пациентов с вызванной гриппом пневмонией. Наибольшее количество госпитализированных с гриппом составляют жители в возрасте от 15 до 64 лет, а с пневмонией -пациенты старше 65 лет.


В этом году от осложнений, вызванных гриппом, в Латвии скончались уже 8 человек : трое мужчин и пять женщин. Все они пожилые люди, страдавшие различными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, дыхательных путей. Четверо скончавшихся - люди старше 80 лет.

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