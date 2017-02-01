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Выросло число травм и смертей на рабочих местах

www.lsm.lv 01.02.2017. 12:56   Печатать
В 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась число смертельных несчастных случаев на рабочих местах, сообщает Государственная инспекция по труду.

Если в 2015 году на рабочих местах произошло 26 летальных несчастных случаев, то в 2016 году - 31. Предполагается, что их число еще может возрасти, так как 14 случаев еще расследуются.

 

Министерство благосостояния отмечает, что растет также число нетяжелых несчастных случаев, и это означает, что работодатели больше не стремятся их скрывать. В 2015 году в Латвии произошло 1539 нетяжелых несчастных случаев на работе, а в 2016 году - 1585.

 

Большинство несчастных случаев на работе произошло в обрабатывающей промышленности - 545. В свою очередь больше всего летальных несчастных случаев зарегистрировано в транспортной отрасли - десять. Семь из десяти случаев произошли, когда работники находились за границей.

 

Также в прошлом году немного сократилось число новых случаев профессиональных заболеваний - если в 2015 году профессиональные заболевания были обнаружены у 1154 человек, то в прошлом году - у 1123.

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