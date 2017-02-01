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Из-за резкого увеличения краж Sadales tīkls просит жителей проявлять бдительность и сообщать о подозрительных людях

novaja.lv 01.02.2017. 11:59   Печатать
В 2016 году компания Sadales tīkls зафиксировала 96 случаев краж элементов инфраструктуры электроснабжения. Убытки от краж превысили 110 000 евро. Чтобы снизить количество краж, предприятие обращается к жителям с просьбой сообщать о подозрительных людях, замеченных возле коммуникаций электроснабжения

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Особенно заметно выросло число краж трансформаторов. По сравнению с 2015 годом число таких краж выросло в два раза - до 66 случаев.

 

В последние месяцы Sadales tīkls каждую неделю сталкивается с кражами трансформаторов. Такие кражи угрожают стабильности энергоснабжения и безопасности общества. Совершают их, как правило, "охотники" за металлом.

 

Sadales tīkls призывает людей проявить бдительность, немедленно сообщать о ночных сбоях в электроснабжении и о деятельности подозрительных личностей возле объектов инфраструктуры электроснабжения. Внимание следует обращать на людей, одетых не в форму работников Sadales tīkls и подъезжающих к объектам электроснабжения на  транспортных средствах без лого предприятия, особенно в вечерние и ночные часы.

 

О подозрительных действиях лучше незамедлительно сообщать по бесплатному информационному телефону Sadales tīkls - тел. 8404, а также - в Госполицию (телефон 110) и в Sadales tīkls через социальные сети.

Расположить последовательности

Комментарии:

(; 02.02.2017. 10:38:35
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