Особенно заметно выросло число краж трансформаторов. По сравнению с 2015 годом число таких краж выросло в два раза - до 66 случаев.

В последние месяцы Sadales tīkls каждую неделю сталкивается с кражами трансформаторов. Такие кражи угрожают стабильности энергоснабжения и безопасности общества. Совершают их, как правило, "охотники" за металлом.

Sadales tīkls призывает людей проявить бдительность, немедленно сообщать о ночных сбоях в электроснабжении и о деятельности подозрительных личностей возле объектов инфраструктуры электроснабжения. Внимание следует обращать на людей, одетых не в форму работников Sadales tīkls и подъезжающих к объектам электроснабжения на транспортных средствах без лого предприятия, особенно в вечерние и ночные часы.

О подозрительных действиях лучше незамедлительно сообщать по бесплатному информационному телефону Sadales tīkls - тел. 8404, а также - в Госполицию (телефон 110) и в Sadales tīkls через социальные сети.