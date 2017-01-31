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Краевое самоуправление: попавшие "в рабство" пенсионеры сами выбрали такую жизнь

Delfi 31.01.2017. 16:23   Печатать
Социальная служба Елгавского края знала об одном из "пансионатов", где преступная группировка силой удерживала и мучила пожилых людей, но во время визитов соцработников ни один из "постояльцев" ни разу не пожаловался на условия жизни, рассказала порталу Delfi представитель Елгавской краевой думы Даце Канепоне.

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О заброшенном доме в Ливберзской волости социальная служба знала с 2012 года, когда один из соцработников отправился проверить, в каких условиях живет клиент, претендующий на статус неимущего. После того как соцработники посетили "приют" для пожилых людей вместе с представителями самоуправления и увидели там пять человек, они проинформировали об этом местную полицию. О втором "пансионате", упомянутом Госполицией, соцслужба не знала.

 

Полицейские обследовали этот дом вместе с соцработниками до четырех раз в год - и зимой, и летом. Судя по документам, часть обитателей были жителями Елгавы. Дом бы грязным, но отапливаемым, люди часто бывали пьяными или в состоянии похмелья. Им предлагалась помощь, например, проживание в пансионате, но она всегда отклонялась. "Нельзя силой поместить людей, которые отказываются от любой социальной помощи, ни в приют, ни в пансионат", - заявила Канепоне, добавив, что самоуправление выплачивало пособие на покупку дров человеку, получившему статус нуждающегося.

 

Начальник Елгавской краевой полиции самоуправления  Харальд Даугинович отказался комментировать происходящее, заявив лишь, что в сходных условиях в Латвии живут целые семьи. По словам руководителя Елгавского управления по социальным делам Риты Стуране, управление не располагает данными о том, что пленники преступников были елгавчанами.

 

Как сообщалось, сотрудники Госполиции задержали в Елгавском крае семерых лиц, подозреваемых в похищении одиноких пожилых людей. Также банда подозревается в вымогательстве, удержании людей в заточении, нелегальном использовании чужих кредитных карточек и прочих преступлениях.

Летом прошлого года в полицию поступило заявление о том, что у некоего жителя Елгавы вымогают деньги. В рамках начатого уголовного процесса полиция провела ряд обысков, конфисковав 29 чужих паспортов, 14 банковских карточек и удостоверений инвалидов. Потерпевшими признаны 16 лиц, всего в деле 56 эпизодов.

 

Установлено, что житель Елгавского края 1958 г.р. организовал группу, в которую входили три женщины и четверо мужчин. Банда занималась вымогательствами, нелегальным оборотом алкоголя, а также удерживала в заточении людей. Главарь банды официально нигде не работал, но разъезжал на дорогом внедорожнике.

 

Схема была проста: нелегальными алкоголем и сигаретами снабжали старых и одиноких жителей. Затем, когда они набирали спиртное и табачные изделия в долг и не могли расплатиться, их лишали паспортов и карточек. Также стариков лишали свободы и содержали в двух домах, где регулярно избивали кастетами и палками, кормили некачественными продуктами и физически эксплуатировали. Четверо потерпевших были фактическими рабами. Тех, кто пытался сбежать, всегда ловили и отправляли обратно.

Расположить последовательности

Комментарии:

02.02.2017. 00:09:11
Имена в студию.Будут NEW эпизоды
novads 31.01.2017. 17:54:13
necevo vorovatj socialnim rabotnikam ot prostix bomzej,tembole jelgavas novads
31.01.2017. 17:15:51
и рабовладельцы тоже сами выбрали такую жизнь и вы тоже сами себе выбрали эту жизнь, зачем нам тогда государство?

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