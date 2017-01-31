О заброшенном доме в Ливберзской волости социальная служба знала с 2012 года, когда один из соцработников отправился проверить, в каких условиях живет клиент, претендующий на статус неимущего. После того как соцработники посетили "приют" для пожилых людей вместе с представителями самоуправления и увидели там пять человек, они проинформировали об этом местную полицию. О втором "пансионате", упомянутом Госполицией, соцслужба не знала.

Полицейские обследовали этот дом вместе с соцработниками до четырех раз в год - и зимой, и летом. Судя по документам, часть обитателей были жителями Елгавы. Дом бы грязным, но отапливаемым, люди часто бывали пьяными или в состоянии похмелья. Им предлагалась помощь, например, проживание в пансионате, но она всегда отклонялась. "Нельзя силой поместить людей, которые отказываются от любой социальной помощи, ни в приют, ни в пансионат", - заявила Канепоне, добавив, что самоуправление выплачивало пособие на покупку дров человеку, получившему статус нуждающегося.

Начальник Елгавской краевой полиции самоуправления Харальд Даугинович отказался комментировать происходящее, заявив лишь, что в сходных условиях в Латвии живут целые семьи. По словам руководителя Елгавского управления по социальным делам Риты Стуране, управление не располагает данными о том, что пленники преступников были елгавчанами.

Как сообщалось, сотрудники Госполиции задержали в Елгавском крае семерых лиц, подозреваемых в похищении одиноких пожилых людей. Также банда подозревается в вымогательстве, удержании людей в заточении, нелегальном использовании чужих кредитных карточек и прочих преступлениях.

Летом прошлого года в полицию поступило заявление о том, что у некоего жителя Елгавы вымогают деньги. В рамках начатого уголовного процесса полиция провела ряд обысков, конфисковав 29 чужих паспортов, 14 банковских карточек и удостоверений инвалидов. Потерпевшими признаны 16 лиц, всего в деле 56 эпизодов.

Установлено, что житель Елгавского края 1958 г.р. организовал группу, в которую входили три женщины и четверо мужчин. Банда занималась вымогательствами, нелегальным оборотом алкоголя, а также удерживала в заточении людей. Главарь банды официально нигде не работал, но разъезжал на дорогом внедорожнике.

Схема была проста: нелегальными алкоголем и сигаретами снабжали старых и одиноких жителей. Затем, когда они набирали спиртное и табачные изделия в долг и не могли расплатиться, их лишали паспортов и карточек. Также стариков лишали свободы и содержали в двух домах, где регулярно избивали кастетами и палками, кормили некачественными продуктами и физически эксплуатировали. Четверо потерпевших были фактическими рабами. Тех, кто пытался сбежать, всегда ловили и отправляли обратно.