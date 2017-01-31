C 1 февраля обслуживание клиентов в центрах СГД за пределами Риги будет вестись по понедельникам с 9 до 18 часов, вторникам и четвергам с 9 до 17 часов. В остальное время работники СГД будут заниматься рассмотрением и обработкой поданных документов, а также выполнять другие обязанности, связанные с администрированием налогов, таким образом ускоряя обработку поданных деклараций, информирует СГД.

Такое решение принято после тщательной оценки нагрузки в центрах обслуживания клиентов и потока клиентов, который существенно снизился. Второй определяющий фактор такого решения - значительные ресурсы вложены в развитие системы информационных технологий СГД, в результате чего многие процессы автоматизированы и практически все услуги жителям доступны дистанционно с использованием электронной системы декларирования (EDS) СГД, тем самым существенно снизив необходимость очных посещений учреждения.



Руководитель Елгавского центра обслуживания клиентов СГД Арта Сеглиня указала, что в 2016 году 75% налогоплательщиков декларацию о подоходном налоге с населения, подали, используя EDS, и трудно прогнозировать, настолько большим будет спрос налогоплательщиков на очное получение услуг СГД в этом году.

«Мы разместим сообщения, информируя посетителей СГД об изменении графика работы, но все же пройдет время, пока люди об этом узнают и привыкнут. Если кто-то явится в Елгавский, Бауский или Добельский отдел СГД из ближайшего края в день, когда клиенты не обслуживаются, мы никого не прогоним - СГД должна быть доступной для налогоплательщиков, и если человек явится с документами, мы не сможем ему отказать, если сами находимся здесь на рабочем месте в рабочий день», - пояснила А.Сеглиня. Она также отметила, что с марта до июня, когда различным группам налогоплательщиков надо подавать годовые декларации, в случае образования очередей будет рассмотрена возможность обслуживать налогоплательщиков и в другие рабочие дни.



Надо добавить, что в связи со структурными изменениями у Елгавского центра обслуживания клиентов СГД сменится и название - впредь это будет Земгальское 2-е отделение налоговой части налогового управления физических лиц СГД. (VID Nodokļu pārvaldes fizisko personu nodokļu daļas Zemgales 2. apkalpošanas nodaļa). Оно будет обслуживать не только Елгаву, Озолниекский и Елгавский края, но и Бауский, Ауцский, Терветский, Рундальский и Добельский края. В нем будут трудиться 17 работников, из которых 8 - в Елгаве. Несмотря на название, услуги СГД здесь смогут получать и налогоплательщики - юридические лица.