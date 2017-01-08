Холод, снег, а под снегом - еще не замерзшее болото. Смертельные ловушки. Но - нужно вперед, под огонь врага, потому что пути назад нет. Такими жестокими были обстоятельства сто лет назад. Сегодня, когда мы отмечаем столетие Рождественских боев, погода похожая. Изменилось ли что-нибудь? Да, изменилось. Нет пуль врага. Есть свободная Латвия», - приводит слова президента Вейониса его пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что надежда на свое государство, которую лелеяли в своих сердцах латышские стрелки, стала фундаментом, на котором было создано латвийское государство. Именно поэтому, отмечая столетие Рождественских боев, мы начинаем праздновать и 100 лет независимости Латвии, заявил Вейонис.

После памятной церемонии президент выступил перед участниками зимнего лагеря скаутов и гайд «Белый волк». Президент подчеркнул, что ценит интерес молодежи к истории и ее заботу о преемственности. Стараясь понять, что чувствовали в боях 100 лет назад молодые латышские стрелки, сегодняшняя молодежь укрепляет не только себя, но и свое государство, подчеркнул Раймонд Вейонис.

В памятных юбилейных мероприятиях в Валгундской волости Елгавского края приняли участие также представители НВС, Земессардзе и Яунсардзе, Елгавского городского и краевого самоуправлений.

Пожалуй, самым зрелищным и привлекательным для молодежи мероприятием была реконструкция боя Ппервой мировой войны. с использованием формы и экипировки того времени. После инсценированного боя торжественную клятву дали будущие яунсарги, а под вечер, уже в сумерках, началось 7-километровое факельное шествие от "Мангали" до Пулеметной горки. На Пулеметной горке состоялся концерт и были зажжены памятные костры.

Рождественские бои были частью более масштабной Митавской операции российской императорской армии - наступления на позиции сил Германской империи с 23 декабря 1916 года (5 января 1917 года по новому стилю) по 29 декабря 1916 года (11 января 1917 года). Латышская стрелковая дивизия вместе с Сибирским армейским корпусом входила в так называемую. Бабитскую группу, сумевшую в первый же день прорвать оборону противника на трех участках. На второй день латышские стрелки захватили и Пулеметную горку, на которой немцы организовали мощную оборону.

Наступление на других участках фронта провалилось, не в последнюю очередь из-за нежелания остальных частей идти в бой. В итоге результате недели боев российским войскам удалось продвинуться на 5-7 километров. Потери российской армии составили более 20 тыс. человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести и взятыми в плен, причем в основном они пришлись на Бабитскую группу.