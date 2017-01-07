Увеличены зарплаты педагогам дошкольных учреждений, няням и техническому персоналу
www.jelgava.lv 07.01.2017. 16:52 Печатать
С 1 января зарплата всех педагогов дошкольных учреждений Елгавы составляет 680 евро. Зарплаты повышены также няням и техническому персоналу детских садов.
Председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш распорядился включить увеличение зарплатной ставки в проект бюджета на 2017 год. Зарплаты повышены более чем 900 работникам.
Зарплатная ставка повышена всем педагогам дошкольных учреждений самоуправления, в том числе педагогам пяти- и шестилетних детей. В свою очередь зарплата няням дошкольных учреждений повышена до 410 евро, а техническим работникам - до 400 евро.
До этого ставка педагога дошкольного учреждения была 620 евро, а большая часть нянь и технических работников получали минимальную зарплату.
Дошкольные учреждения Елгавского самоуправления посещают более чем 2250 детей.
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