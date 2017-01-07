Председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш распорядился включить увеличение зарплатной ставки в проект бюджета на 2017 год. Зарплаты повышены более чем 900 работникам.



Зарплатная ставка повышена всем педагогам дошкольных учреждений самоуправления, в том числе педагогам пяти- и шестилетних детей. В свою очередь зарплата няням дошкольных учреждений повышена до 410 евро, а техническим работникам - до 400 евро.



До этого ставка педагога дошкольного учреждения была 620 евро, а большая часть нянь и технических работников получали минимальную зарплату.



Дошкольные учреждения Елгавского самоуправления посещают более чем 2250 детей.