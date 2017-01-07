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Итоги 2016 года: умерших в Елгаве больше, чем родившихся

www.jelgavasvestnesis.lv 07.01.2017. 15:46   Печатать
Елгавский городской отдел ЗАГСа обобщил демографические данные за прошлый год. Количество умерших вновь превысило количество новорожденных, в то же время количество заключенных браков в городе уже второй год подряд растет

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По данным городского отдела ЗАГСа, 2014 года в Елгаве впервые за долгий период завершился позитивным балансом рождаемости и смертности, когда количество новорожденных (670) на два человека превысило количество умерших (668). Однако в два последующих года демографический баланс снова стал негативным - в 2015 году умерли 704 человека, а новорожденных было 646. В свою очередь данные за 2016 год свидетельствуют, что в прошлом году в Елгаве родились 722 ребенка, а умерли 746 человек. Рождаемость выросла, но выросла и смертность.


Надо добавить, что в Елгаве в прошлом году появились на свет 11 пар двойняшек, из которых 6 пар - мальчики-близнецы и пять пар смешанных (мальчик и девочка).

 

В Елгавском городском отделе ЗАГСа в 2016 году зарегистрирован 461 брак (это на 22 больше, чем в 2015 году). Браки в Елгаве в прошлом году зарегистрировал 31 иностранец, к примеру граждане Норвегии, Пакистана, России, Великобритании, Японии и других государств.

Расположить последовательности

Комментарии:

А вы верили в туфту? 07.01.2017. 17:21:20
Туфта об успехах города остается туфтой.
Социально-экономическая деградация в государстве делает невозможным какой-либо успех в отдельном городе.
Если вымирает больше чем рождается, значит уровень жизни в городе низкий.

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