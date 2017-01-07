По данным городского отдела ЗАГСа, 2014 года в Елгаве впервые за долгий период завершился позитивным балансом рождаемости и смертности, когда количество новорожденных (670) на два человека превысило количество умерших (668). Однако в два последующих года демографический баланс снова стал негативным - в 2015 году умерли 704 человека, а новорожденных было 646. В свою очередь данные за 2016 год свидетельствуют, что в прошлом году в Елгаве родились 722 ребенка, а умерли 746 человек. Рождаемость выросла, но выросла и смертность.



Надо добавить, что в Елгаве в прошлом году появились на свет 11 пар двойняшек, из которых 6 пар - мальчики-близнецы и пять пар смешанных (мальчик и девочка).

В Елгавском городском отделе ЗАГСа в 2016 году зарегистрирован 461 брак (это на 22 больше, чем в 2015 году). Браки в Елгаве в прошлом году зарегистрировал 31 иностранец, к примеру граждане Норвегии, Пакистана, России, Великобритании, Японии и других государств.