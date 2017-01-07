Преосвященнейшему Владыке сослужили клирики собора иерей Александр Раздайбеда и диакон Василий Ковалёнок.

Перед началом Великой вечерни были прочтены Царские часы, во время которых читались паримии, апостол и Евангелие, предвозвещающие о пришествии в мир Богомладенца Христа.

В завершение литургии свт. Василия Великого перед рождественской свечой, знаменующей Вифлеемскую звезду, были пропеты тропарь и кондак праздника Рождества Христова.

В своей проповеди Преосвященнейший Владыка Иоанн рассказал верующим о традициях празднования Рождества Христова и пригласил принять молитвенное участие в праздничных богослужениях. Покидая храм Его Преосвященство преподал верующим своё общее благословение.