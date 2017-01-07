 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Преосвященнейший епископ Иоанн совершил богослужение в Рождественский сочельник в Елгавском кафедральном соборе

www.pravoslavie.lv 07.01.2017. 14:58   Печатать
6 января 2017 года, в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), Преосвященнейший Епископ Елгавский Иоанн, викарий Рижской епархии совершил Великую вечерню и Божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборе свв. праведных Симеона и Анны в Елгаве.

Смотреть фото (2)

Преосвященнейшему Владыке сослужили клирики собора иерей Александр Раздайбеда и диакон Василий Ковалёнок.

 

Перед началом Великой вечерни были прочтены Царские часы, во время которых читались паримии, апостол и Евангелие, предвозвещающие о пришествии в мир Богомладенца Христа.

 

В завершение литургии свт. Василия Великого перед рождественской свечой, знаменующей Вифлеемскую звезду, были пропеты тропарь и кондак праздника Рождества Христова.

 

В своей проповеди Преосвященнейший Владыка Иоанн рассказал верующим о традициях празднования Рождества Христова и пригласил принять молитвенное участие в праздничных богослужениях. Покидая храм Его Преосвященство преподал верующим своё общее благословение.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Январь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Январь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā