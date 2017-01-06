 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Мэр Елгавы: у нас и на автовокзале информация на трех языках

www.mixnews.lv 06.01.2017. 20:05   Печатать
В Елгаве с каждым годом увеличивается поток туристов, поэтому руководство города считает, что информация должна быть доступна минимум на трех языках.

 

Таким образом мэр Елгавы Андрис Равиньш в интервью радио Baltkom прокомментировал сообщение о том, что Центр государственного языка оштрафовал предприятие Latvijas dzelzceļš за то, что на новом табло железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском языке, но и на русском и английском языках.

 

"В нашем городе поток туристов увеличился в 3-5 раз. В связи с этим, мы думаем, что люди должны получать информацию на разных языках. Я считаю, что сейчас более или менее естественно то, что информация предоставляется на трех языках, как минимум. У нас и на автовокзале информация идет на латышском, английском и русском языках с помощью бегущей строки", - сказал Равиньш.

 

Центр государственного языка (ЦГЯ) оштрафовал предприятие Latvijas dzelzceļš за то, что на табло новой железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском языке, но и на русском и английском языках.

 

На портале jelgavasvestnesis.lv отмечается, что жалоба ЦГЯ была получена от жителей. Как пояснила руководитель регионального отделения Центра госязыка Сармите Павулена, в этом случае нарушен 21 пункт Закона о госязыке, где говорится, что госучреждения должны предоставлять обществу информацию только на государственном языке.

 

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Январь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Январь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā