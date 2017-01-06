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В парке Гребнера на пруду под лед провалился ребенок

novaja.lv 06.01.2017. 12:08   Печатать
В четверг во второй половине дня сотрудники ГПСС получили вызов на ул.Рупниецибас в Елгаве. Жители сообщили, что на пруду под лед провалился ребенок

Командир Елгавской части ГПСС Александр Корженевский рассказал порталу www.jelgavasvestnesis.lv, что парке Гребнера на пруду ребенок провалился под лед, находясь примерно в 20 метрах от одного и в 10 метрах от другого берега. К счастью, он сумел выбраться на берег собственными силами и ушел домой еще до приезда спасателей.


ГПСС напоминает, что находиться на льду опасно - это угрожает жизни и здоровью человека. «Ледовый покров на водоемах образуется неравномерно: у берегов лед толще, а на середине он может быть тонким. Обычно лед бывает тонким и в местах, где есть течение, впадающие в водоемы притоки, канавы, ручьи, родники, места у тростника, а также возле мостов. К тому же слой выпавшего снега создает ошибочное представление о том, что лед достаточно прочен и может выдержать вес человека», - указывает представитель ГПСС Инта Шабоха.


ГПСС призывает не проходить мимо, видя, как дети или подростки катаются по опасному льду. Предупредите их об опасности или сообщите о ситуации, позвонив в полицию самоуправления. Если же видите, что человек провалился под лед, вызывайте спасателей по номеру 112.

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