Нынешней зимой открытие катка задержалось из-за погодных условий. По информации Земгальского олимпийского центра, первоначально зимний сезон на катке планировалось открыть 19 ноября, но из-за продолжительной оттепели и дождей это мероприятие пришлось отложить. Как оказалось, до православного Рождества.
С учетом интереса посетителей и в этом сезоне на катке можно будет играть в хоккей. Для этого установлены отдельные сеансы (катание с хоккейными клюшками), когда на катке в целях личной безопасности всем желательно находиться в хоккейной форме.
Для проведения хоккейных матчей, турниров и катания в кругу друзей и знакомых есть возможность заранее арендовать всю ледовую площадку. Это можно сделать по телефону 20367677.
Время работы катка:
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Рабочие дни
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Выходные и праздничные дни
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14:00-15:00
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Публичное катание
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11:00-12:00
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Публичное катание
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16:00-17:00
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Публичное катание
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13:00-14:00
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Публичное катание
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18:00-19:00
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Публичное катание
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15:00-16:00
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Публичное катание
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20:00-21:00
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Катание с хоккейными клюшками
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17:00-18:00
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Публичное катание
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19:00-20:00
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Катание с хоккейными клюшками
Продолжительность сеанса катания, как и в прошлые сезоны, составляет один час. В перерывах между сеансами проводится обновление льда. Плата за сеанс катания - 2,50 евро, с хоккейными клюшками - 3 евро. Посетители могут приходить со своими коньками или брать их на месте напрокат. Прокат коньков стоит 2 евро. Там же можно приобрести подарочные карты для посещений катка.
К сожалению, и в этом году из-за отсутствия крыши работа катка во многом будет зависеть от погодных условий. В случае сильных осадков время катания может быть перенесено или сеансы отменены. Актуальную информацию о сеансах катания можно получить по телефону (каток) 20367677 или на www.zoc.lv
В прошлом году зимний сезон на катке получился коротким - с 25 ноября до 24 января. За этот период зарегистрировано 4530 посещений. В перспективе развития острова Паста, как обещал перед новогодними праздниками мэр города Андрис Равиньш, - оборудование крышей и общественного катка и эстрады, чтобы осадки и порывистый ветер не мешали отдыху жителей.
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