Нынешней зимой открытие катка задержалось из-за погодных условий. По информации Земгальского олимпийского центра, первоначально зимний сезон на катке планировалось открыть 19 ноября, но из-за продолжительной оттепели и дождей это мероприятие пришлось отложить. Как оказалось, до православного Рождества. С учетом интереса посетителей и в этом сезоне на катке можно будет играть в хоккей. Для этого установлены отдельные сеансы (катание с хоккейными клюшками), когда на катке в целях личной безопасности всем желательно находиться в хоккейной форме.

Для проведения хоккейных матчей, турниров и катания в кругу друзей и знакомых есть возможность заранее арендовать всю ледовую площадку. Это можно сделать по телефону 20367677.

Время работы катка :

Рабочие дни Выходные и праздничные дни 14:00-15:00 Публичное катание 11:00-12:00 Публичное катание 16:00-17:00 Публичное катание 13:00-14:00 Публичное катание 18:00-19:00 Публичное катание 15:00-16:00 Публичное катание 20:00-21:00 Катание с хоккейными клюшками 17:00-18:00 Публичное катание 19:00-20:00 Катание с хоккейными клюшками





Продолжительность сеанса катания, как и в прошлые сезоны, составляет один час. В перерывах между сеансами проводится обновление льда. Плата за сеанс катания - 2,50 евро, с хоккейными клюшками - 3 евро. Посетители могут приходить со своими коньками или брать их на месте напрокат. Прокат коньков стоит 2 евро. Там же можно приобрести подарочные карты для посещений катка.

К сожалению, и в этом году из-за отсутствия крыши работа катка во многом будет зависеть от погодных условий. В случае сильных осадков время катания может быть перенесено или сеансы отменены. Актуальную информацию о сеансах катания можно получить по телефону (каток) 20367677 или на www.zoc.lv





В прошлом году зимний сезон на катке получился коротким - с 25 ноября до 24 января. За этот период зарегистрировано 4530 посещений. В перспективе развития острова Паста, как обещал перед новогодними праздниками мэр города Андрис Равиньш, - оборудование крышей и общественного катка и эстрады, чтобы осадки и порывистый ветер не мешали отдыху жителей.