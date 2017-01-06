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Каток на острове Паста откроется 7 января

Марианна Вагале 06.01.2017. 10:55   Печатать
В субботу, 7 января, любителей кататься на коньках ждут на острове Паста, где городской общественный каток откроет свой четвертый зимний сезон. Первый сеанс катания запланирован в 11.00, и в день открытия каток будет работать до 21.00

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Нынешней зимой открытие катка задержалось из-за погодных условий. По информации Земгальского олимпийского центра, первоначально зимний сезон на катке планировалось открыть 19 ноября, но из-за продолжительной оттепели и дождей это мероприятие пришлось отложить. Как оказалось, до православного Рождества.

 

С учетом интереса посетителей и в этом сезоне на катке можно будет играть в хоккей. Для этого установлены отдельные сеансы (катание с хоккейными клюшками), когда на катке в целях личной безопасности всем желательно находиться в хоккейной форме. 


Для проведения хоккейных матчей, турниров и катания в кругу друзей и знакомых есть возможность заранее арендовать всю ледовую площадку. Это можно сделать по телефону 20367677.

Время работы катка

Рабочие дни

Выходные и праздничные дни

14:00-15:00

Публичное катание

11:00-12:00

Публичное катание

16:00-17:00

Публичное катание

13:00-14:00

Публичное катание

18:00-19:00

Публичное катание

15:00-16:00

Публичное катание

20:00-21:00

Катание с хоккейными клюшками

17:00-18:00

Публичное катание

 

 

19:00-20:00

Катание с хоккейными клюшками

 


Продолжительность сеанса катания, как и в прошлые сезоны, составляет один час. В перерывах между сеансами проводится обновление льда. Плата за сеанс катания - 2,50 евро, с хоккейными клюшками - 3 евро. Посетители могут приходить со своими коньками или брать их на месте напрокат. Прокат коньков стоит 2 евро. Там же можно приобрести подарочные карты для посещений катка.

 

К сожалению, и в этом году из-за отсутствия крыши работа катка во многом будет зависеть от погодных условий. В случае сильных осадков время катания может быть перенесено или сеансы отменены. Актуальную информацию о сеансах катания можно получить по телефону (каток) 20367677 или на www.zoc.lv


В прошлом году зимний сезон на катке получился коротким - с 25 ноября до 24 января. За этот период зарегистрировано 4530 посещений. В перспективе развития острова Паста, как обещал перед новогодними праздниками мэр города Андрис Равиньш, - оборудование крышей и общественного катка и эстрады, чтобы осадки и порывистый ветер не мешали отдыху жителей. 

Расположить последовательности

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