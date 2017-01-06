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Латвия отпразднует столетие за 60 млн евро, Финляндия свое – за 19 млн: почему?

www.press.lv 06.01.2017. 09:57   Печатать
Празднование столетия Латвии обойдется почти в 60 млн евро, однако эти средства потратят за пять лет - и не всю сумму возьмут из госказны, сообщает press.lv со ссылкой на LTV.

 


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Финляндия свое столетие празднует в этом году. Список мероприятий внушительный: фильмы, фестивали, открытие нового национального парка. На всю программу страна потратила 19 млн евро. Латвия же собирается отпраздновать свой юбилей за почти 60 млн.

 

В Министерстве культуры пояснили: Латвия будет праздновать свое столетие не год, а пять - начнут в 2017-м, основные мероприятия запланированы на 2018-й, но отмечать будут еще три года после.

 

Если сложить все предстоящие траты, общая сумма действительно составит почти 60 млн евро. Из них около 32 млн выделит госказна - это уже запланированное на праздничные мероприятия финансирование.

 

Остальные почти 27 млн уже найдены в бюджетах министерских и государственных ведомств, в самоуправлениях, часть поступит из средств еврофондов, от меценатов и из других источников.


Самым «дорогим» будет 2018 год. На него из госбюджета выделят 11 миллионов, из дополнительных источников - еще 14.

 

«Мы считает, что с бюджетом на столетие Латвии мы делаем вложения. И мы получим в результате и различные фильмы к столетию, мы получим в результате перевод латвийской литературы на иностранные языки и расширим рынок. Мы получим новые услуги для всех латвийских детей и молодых людей, что связано с проживанием латвийских ценностей. Мы получим возможность привезти ощущение праздника по возможности ближе к людям. Мы планируем региональные мероприятия», - пояснила глава Минкульта Даце Мелбарде.

 

Композитор Янис Лусенс достаточно критически относится к подобным тратам на столетие. Он считает, что это время идей добровольности и солидарности. Музыкант в 2018 году собирается устроить бесплатный концертный тур по самым удаленным уголкам Латвии - и ищет единомышленников.

 

При этом в преддверии столетия по всей Латвии создаются официальные планы празднования. Кроме того, в рамках конкурса Es esmu Latvija любая официально зарегистрированная организация или компания может предоставить проект своего праздничного мероприятия - и получить на него госфинансирование. Конкурс пройдет с 2 по 27 января, бюджет проекта - 550 тысяч евро.

 

Столетие Латвии начали праздновать еще в конце 2016-го. Например, президент Раймонд Вейонис в четверг, 15 декабря, дал старт «Пути латвийского флага»: к столетию Латвии флаг, а также специальная книга пожеланий должны объехать латвийцев, живущих в разных странах мира.

 

Лиепайский музей к грядущему юбилею Латвийской Республики готовит экспозицию, которая расскажет о роли этого города в становлении независимости государства.

 

Банк Латвии в ноябре выпустил золотую монету, посвящённую столетию Латвийского государства, а также первую из посвященных регионам монет - «Видземе».

 

К столетию Латвии Даугавпилс планирует создать памятник, который будет отображать вклад каждого региона в становлении независимости. Год назад провели конкурс эскизов. Из девяти заявок специальная комиссия выбрала победителя - проект Saules.

 

 

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Комментарии:

06.01.2017. 12:17:49
нищеброды всегда хотят выделяться
Хаха 06.01.2017. 12:14:26
Ну что тут скажешь...Уникальная страна..

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