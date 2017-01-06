Дело Центр госязыка возбудил на основе жалобы, полученной от жителя. Как пояснила руководитель регионального отделения языкового контроля Центра госязыка Сармите Павулена, в этом случае нарушена 21-я статья закона о госязыке, гласящая, что государственное предприятие, каковым является Latvijas dzelzceļš, информацию для общества должно давать только на государственном языке. Она указала, что есть правила Кабинета министров, определяющие исключения, когда допустимо использование иностранных языков. Это, главным образом, информация, связанная с международным туризмом, международными мероприятиями и вопросами безопасности.

«Объектами международного туризма мы считаем объекты государственного значения, в которые заходят и из которых выходят иностранные туристы, например Рижский вокзал, но к Елгаве и другим железнодорожным станциям это не относится. Мы не можем превратить всю страну в объект международного туризма, к тому же на Елгавском вокзале информация на иностранных языках общая, и она никоим образом не помогает зарубежным туристам перемещаться», - отметила С.Павулена. Следует добавить, что согласно Латвийскому кодексу административных правонарушений штраф за такое нарушение составляет 35-140 евро.



В конце 2015 года, реализуя проект модернизации инфраструктуры железной дороги на линиях Елгава - Рига и Юрмала - Рига на станциях были установлены новые электронные табло. На Елгавском вокзале на иностранных языках на табло есть такие надписи: номер поезда, направление и время отправления. Информация, которая показывается на дисплее - на латышском языке. «Получена жалоба, указывающая на то, что для живущих в Латвии людей важно, чтобы иностранные языки не использовались чрезмерно - там, где в этом нет необходимости», - сказала представитель Центра госязыка, добавив, что специалисты Центра проверили и несколько станций в Юрмале, где выявлена аналогичная ситуация.



Предприятие Latvijas dzelzceļš намерено решение Центра госязыка обжаловать. Предприятие считает, что и региональные железнодорожные станции могут быть объектами международного туризма, так как их тоже посещает достаточно много туристов, часть из которых прибывает на поездах, и информация на нескольких языках позволяет лучше ориентироваться.



Информация, обобщенная Елгавским региональным центром туризма о зарубежных путешественниках свидетельствует, что их количество увеличивается. В 2015 году в информационный центр туризма за информацией обращались 5250 зарубежных путешественников, а в 2016 году данные показали прирост на 15%. В прошлом году Елгаву чаще всего посещали туристы из Литвы, России, Эстонии, Германии, США и Великобритании. «Елгава является одним из городов Латвии, в который из Риги можно приехать поездом, и это преимущество для привлечение путешественников- иностранцев. Поезд, как удобное средство передвижения для путешественников оценили и местные, и зарубежные туристы, в том числе и велотуристы.

Чтобы туристы в Елгаве могли добраться до объектов осмотра, например, во время фестивалей ледовых и песчаных скульптур, важно обеспечить доступность информации на железнодорожном вокзале на иностранных языках», - говорит представитель Елгавского регионального центра туризма Лиене Страздиня, добавив, что в 2016 году возле Елгавского железнодорожного вокзала установлен информационный стенд с картой города и информацией о возможностях туризма в Елгаве на латышском и английском языках.