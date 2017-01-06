 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

На Рождество — трескучий мороз

novaja.lv 06.01.2017. 08:53   Печатать
После обильных снегопадов и метелей территория Латвии оказалась во власти арктических холодов. Минувшей ночью столбик термометра местами в Латгалии и окрестностях Риги опустился до -23 градусов. Синоптики прогнозируют, что самой холодной будет ночь на субботу, 7 января, когда в Елгаве и Земгале столбик термометра опустится до минус 22 градусов, а в Латгалии и части Видземе возможны морозы до минус 25-28 градусов. Начиная с воскресенья мороз постепенно начнет ослабевать, пойдет снег, но минусовая температура продержится как минимум до середины новой недели.

Смотреть фото (1)

По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 6 января, в Елгаве ожидается малооблачная, безветренная и морозная погода. Днем столбик термометра не поднимется выше отметки -11-13 градусов. В Латгалии и Видземе и днем будет не теплее минус 16-17 градусов.

 

В ясную ночь православного Рождества в Земгале и Елгаве похолодает до -22 градусов, на востоке страны- до - 25 -28 градусов. Утром 7 января, начиная с западных районов, в Латвию придет очередной циклон, который в первой половине дня принесет снегопады в Курземе, а к вечеру - местами и в центральные районы страны. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-7 м/сек, на побережье - до 13 м/сек. Но первый день Рождества будет очень холодным: в Елгаве ожидается минус 10-13 градусов, на востоке страны и в Видземе - минус 17-22 градуса. Ожидается, что снегопад местами продолжится и в ночь на воскресенье. При этом ночная температура воздуха повысится: в центральных районах страны потеплеет до минус 8- 10 градусов, на востоке страны - до минус 15-18 градусов.

 

В воскресенье погода будет преимущественно пасмурной. Днем потеплеет до -4-7 градусов, на побережье Курземе ожидается небольшая оттепель. Ночью же похолодает до минус 10 градусов. В понедельник местами пройдет небольшой снег. В центральных районах воздух прогреется до -3-5 градусов, а на востоке страны до минус 8 градусов.

 

Морозная погода, согласно нынешним прогнозам, продержится, как минимум до середины следующей недели. Дневная температура воздуха составит -4-8 градусов, ночная - от -9 до -13 градусов. Во второй половине недели усилится ветер, пойдет снег и станет теплее.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Январь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Январь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā