По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 6 января, в Елгаве ожидается малооблачная, безветренная и морозная погода. Днем столбик термометра не поднимется выше отметки -11-13 градусов. В Латгалии и Видземе и днем будет не теплее минус 16-17 градусов.

В ясную ночь православного Рождества в Земгале и Елгаве похолодает до -22 градусов, на востоке страны- до - 25 -28 градусов. Утром 7 января, начиная с западных районов, в Латвию придет очередной циклон, который в первой половине дня принесет снегопады в Курземе, а к вечеру - местами и в центральные районы страны. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-7 м/сек, на побережье - до 13 м/сек. Но первый день Рождества будет очень холодным: в Елгаве ожидается минус 10-13 градусов, на востоке страны и в Видземе - минус 17-22 градуса. Ожидается, что снегопад местами продолжится и в ночь на воскресенье. При этом ночная температура воздуха повысится: в центральных районах страны потеплеет до минус 8- 10 градусов, на востоке страны - до минус 15-18 градусов.

В воскресенье погода будет преимущественно пасмурной. Днем потеплеет до -4-7 градусов, на побережье Курземе ожидается небольшая оттепель. Ночью же похолодает до минус 10 градусов. В понедельник местами пройдет небольшой снег. В центральных районах воздух прогреется до -3-5 градусов, а на востоке страны до минус 8 градусов.

Морозная погода, согласно нынешним прогнозам, продержится, как минимум до середины следующей недели. Дневная температура воздуха составит -4-8 градусов, ночная - от -9 до -13 градусов. Во второй половине недели усилится ветер, пойдет снег и станет теплее.