Григорий Михайлович Сытенко родился 15 декабря 1926 года в Алтайском крае, в таежном селе Буркотово на 45 домов, от которого на сотню верст вокруг ни души. В семье, где росли четверо детей, Гриша был старшим. Мать тяжело болела, потому после окончания восьмилетки с мечтой о продолжении образования пришлось расстаться. Подросток пошел работать учеником слесаря на завод, а вскоре получил и квалификацию слесаря, но тут грянула война. В ноябре 1943 года, в неполных 17 лет, Григория призвали на армейскую службу и спустя несколько месяцев отправили на фронт, в артиллерийские войска... После победы службе в армии он отдал около 30 лет.



...С женой Ниной, которую очень любил, Григорий Михайлович прожил почти полвека. К сожалению, ее жизнь в результате тяжелой болезни оборвалась в 2002 году. Супруги вырастили двух дочерей - Ольгу и Наталью. Отрадой и гордостью деда является единственный пока внук Дмитрий. В прошлом году Г.Сытенко совершил очень смелый для своего возраста шаг - вступил в брак с новой спутницей жизни - Екатериной.



Свой первый поэтический сборник «Запоздалый рассвет», вышедший в 2013 году, Григорий Михайлович посвятил своим близким. Им же посвящена еще одна книга "Пройденные версты", в которую включены и часть автобиографии автора, и родословная, насколько ее удалось изучить и раскопать.

«Хочется, чтобы молодое поколение знало свои корни, свою родословную. Сейчас в семьях про родителей еще знают, про бабушек-дедушек - уже куда меньше, а о прабабушках-прадедушках - практически ничего. Я тоже в детстве очень мало интересовался биографией и родословной своего отца. Не расспрашивал его об этом. А потом спросить уже было не у кого... О матери и ее корнях знал намного больше...» - рассказывает Г.Сытенко.



...«Рисовать очень нравилось с детских лет. Мальчишкой ходил в своей деревне по соседям, выпрашивал краски, у кого какие были, и рисовал на картоне», - вспоминает Григорий Михайлович. Глядя на профессиональные художественные творения, трудно поверить, что искусству живописи Г.Сытенко специально нигде не учился...

Полностью статью читайте в завтрашнем номере газеты.

Что сулит латвийской экономике 2017 год?

Ничего яркого, но при этом и ничего ужасного. Цель - приблизить уровень жизни в Латвии к показателю Западной Европы - остается в силе. Но это не произойдет автоматически. Все-таки каждому придется приложить к этому руку.



Добьется ли Латвия в обозримом будущем своей цели (уровня жизни Западной Европы), зависит в основном от умелого управления кораблем - качества образования, здравоохранения, госуправления и предпринимательской среды. И решения о наиболее подходящей модели финансирования медицины, мотивирующей зарплате для учителей, честной и понятной правовой среде будут приниматься вовсе не в Брюсселе, Вашингтоне или Москве. Все это - результат наших собственных действий или бездействия. Прогноз экономического эксперта Банка Латвии Олега Красноперова читайте в номере газеты.