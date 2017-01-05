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Рождественские богослужения в храмах

novaja.lv 05.01.2017. 16:03   Печатать
6 января у православных и староверов Рождественский сочельник (Навечерие Рождества Христова) - последний день Рождественского поста. Традиция поститься «до первой звезды» связана с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа. В сочельник по окончании литургии и на вечерней службе в центр храма выносят свечу, и священники поют перед ней тропарь Рождеству Христову. В ночь с 6 на 7 января придет светлый и радостный праздник Рождества Христова, который считается величайшим после Пасхи.

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В Елгавском православном соборе свв. Симеона и Анны 6 января, в Навечерие Рождества Христова, Всенощное бдение начнется в 17.00, исповедь - в 21.00, ранняя литургия - в 24.00.


7 января, в день Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, поздняя литургия и Всенощное бдение начнутся в 17.00. Утром, с 8.30 - исповедь.


8 января, во второй день Рождества Христова богослужения начнутся с 8.30.


Праздничные богослужения пройдут также в Елгавском храме Успения Пресвятой богородицы и старообрядческом храме на территория кладбища Миера (информация о времени богослужений доступна на месте в храмах).


На сайте Латвийской Православной церкви сообщается, что 1 января 2017 года, в 28-ю неделю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, Преосвященнейший Иоанн, Епископ Елгавский, викарий Рижской епархии, совершил Божественную литургию в Симеоно-Анненском кафедральном соборе города Елгавы.


Преосвященнейшему Владыке сослужили клирики Елгавского собора иерей Александр Раздайбеда и диакон Василий Коваленок. За литургией были возглашены особые прошения о мире в Украине.


По завершении литургии было возглашено многолетие Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Архипастырям Латвийской Православной церкви, Латвийскому государству и всем православным христианам.
Затем Владыка Иоанн обратился к прихожанам и клирикам с проповедью, в которой разъяснил Евангельское чтение этого дня, в котором описывалась родословная Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа по плоти, призвав верующих перечитать первую главу Евангелия от Матфея и поинтересоваться, кем в истории человечества был тот или иной сродник нашего Спасителя по плоти.


Поздравляя с наступившим Новолетием, Его Преосвященство призвал подвести итог прошедшего года: какие благие дела были сделаны в прошедшем году? удалось ли нам избавиться от какой-то пагубной привычки? удалось ли примириться со своими близкими, сродниками, знакомыми? укрепились ли в вере? достигли ли мы того совершенства, на которое надеялись еще год назад? сделали ли мы шаг вперед или сделали десять шагов назад? Подводя этот итог надо сделать все возможное, чтобы с еще большей строгостью бороться со своими страстями, грехами и в наступающем году. Всем нам необходимо просить Господа, чтобы Он подал нам терпение, спасение и возможность несения нашего жизненного креста по нашим силам.

 

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